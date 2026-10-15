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Το ρεπερτόριο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις θεματικές διαδρομές, δίνοντας έμφαση στην ελληνική δραματουργία και σε έργα κλασικών και σύγχρονων συγγραφέων.

Παράλληλα, το θέατρο θεσμοθετεί τη Σκηνή Νέων Δημιουργών και εισάγει νέες διακρίσεις, ενισχύοντας τη στήριξη προς τους νέους καλλιτέχνες και τις γυναίκες δημιουργούς.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από εκπαιδευτικά εργαστήρια και νέες συνεργασίες με τη Βουλή των Ελλήνων και την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

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Με μια μετατόπιση στον στίχο (πες μου πού πάμε; πες μου πού πας;) από το ποίημα «Θεατρίνοι, Μ.Α.» του Γιώργου Σεφέρη, η θεατρική περίοδος 2026-2027 θέτει το δικό της διπλό ερώτημα «Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;» για το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Κλασικά αριστουργήματα και σύγχρονα έργα με έμφαση στην ελληνική δραματουργία σε έντεκα παραστάσεις στις δύο σκηνές, μια παράσταση στην παιδική και μια στην εφηβική σκηνή, μια στη νέα σκηνή νέων δημιουργών και ένα νέο βραβείο, σχηματίζουν τέσσερις διαδρομές μέσα στη χρονιά για το Θέατρο Τέχνης που ορίζονται ως: Η μνήμη ως πυξίδα, Γυναικείες φωνές που διεκδικούν τον δρόμο τους, Η κοινή πορεία σε δοκιμασία και Οι νέοι δρόμοι.

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Οι παραστάσεις της θεατρικής περιόδου 2026-27

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» – Πού θα βρούμε σήμερα φωνές ικανές να μας εμπνεύσουν; Κείμενο: Εύα Νικολαΐδου. Σκηνοθεσία – σκηνικά – κοστούμια: Άγγελος Μπούρας. Παίζει η Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου. (Φρυνίχου, έως 1 Νοεμβρίου 2026)

«Το θαύμα» – Πού πηγαίνει κανείς, όταν δεν του αφήνουν ούτε έναν τάφο; Κείμενο: Giuseppe Massa. Μετάφραση: Βιολέτα Ζεύκη. Σκηνοθεσία -σκηνική σύλληψη -δραματουργική επεξεργασία-μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου. Παίζουν: Θανάσης Δήμου (Antonio), Παναγιώτης Παναγόπουλος (Bernardo). (Φρυνίχου, έως 1 Νοεμβρίου).

«Το θέατρο ή τη ζωή σου» – Πού σε πηγαίνει μια ζωή αφιερωμένη στη σκηνή; Κείμενο – σκηνοθεσία – ερμηνεία: Σταμάτης Φασουλής. Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής. (Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου – Υπόγειο).

«Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» – Πού μπορείς να πας, όταν δεν σου επιτρέπουν να βγεις από το σπίτι; Κείμενο: Αζάρ Ναφίσι. Θεατρική διασκευή: Ηρώ Μπέζου. Σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου. Παίζουν : Μαρία Καλλιμάνη και οι Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου, Μαρία Πετεβή. (Πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου – Υπόγειο).

«Ρόσμερσχολμ» – Πού θες να οδηγήσεις τους άλλους, όταν δεν τολμάς να περάσεις στην απέναντι όχθη; Κείμενο: Χένρικ Ίψεν. Μετάφραση-διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς. Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά) Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ηρώ Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης (Πρεμιέρα 12 Νοεμβρίου, Φρυνίχου).

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«Ιστορίες του Χόρχε» – Πού επιστρέφουμε, όταν θέλουμε να ξαναβρούμε ποιοι είμαστε; Κείμενο-μουσική: Σπύρος Γραμμένος (από το ομώνυμο βιβλίο του). Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου, Παίζουν: Σταύρος Σβήγκος, Σπύρος Γραμμένος. (Πρεμιέρα 1η Δεκεμβρίου, Φρυνίχου).

«Το στρίψιμο της βίδας» – Πού σταματά αυτό που βλέπουμε και πού αρχίζει αυτό που φοβόμαστε; Κείμενο: Χένρι Τζέιμς. Μετάφραση- διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός. Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Ελένη Ουζουνίδου. (Πρεμιέρα 29 Ιανουαρίου, Υπόγειο).

«Σε στενό οικογενειακό κύκλο» – Πού πάμε ή μάλλον πού φτάσαμε κυνηγώντας μόνο το χρήμα; Κείμενο: Αλεξάντερ Οστρόφσκι. Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας. Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Μόσχος. Παίζουν: Μελίνα Βαμπούλα, Μαρία Μπαγκανά, ‘Αγγελος Μπούρας, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Εύη Τζανουκάκη, Σπύρος Τσεκούρας. (Πρεμιέρα 4 Φεβρουαρίου, Φρυνίχου).

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«Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες- μέρος δεύτερο» – Πού θα πήγαινε η Πηνελόπη, αν της επέτρεπαν να αφηγηθεί τη δική της Οδύσσεια; Κείμενο- σκηνοθεσία – λόγος: Μαριάννα Κάλμπαρη. Παίζουν: Μαριάννα Κάλμπαρη, Φοίβη Βλάσση, Χριστίνα Σουγιουλτζή κ.α. (Πρεμιέρα 15 Φεβρουαρίου, Φρυνίχου).

«Ακριβούλα μου» – Πού πηγαίνουν όσα χάνονται πριν προλάβουν να ανθίσουν; Κείμενο: σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη * Σύλληψη – σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου. Παίζουν: Όλια Λαζαρίδου, Σεμέλη Δημητρακοπούλου. (Πρεμιέρα 1η Μαρτίου, Υπόγειο).

«Θα κλάψουνε μανούλες- Η παράσταση ΔΕΝ επιχορηγείται» – Πού πάει ένας θίασος, όταν δεν έχει πια ούτε επιχορήγηση; Κείμενα-δραματουργία: RMSMATAROA . Σκηνοθεσία: Μάνος Βαβαδάκης. (Μάιο στη Φρυνίχου).

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Παιδική, Εφηβική, Σκηνή Νέων Δημιουργών και Βραβεία Κουν

Στην παιδική σκηνή κάνει πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά (Οκτώβριος 2026 – Απρίλιος 2027) «Ο κύριος Βρομύλος» – Πού μπορεί να φτάσει μια μικρή πράξη καλοσύνης; (Πρεμιέρα 25 Οκτωβρίου, Φρυνίχου), στην εφηβική σκηνή το “Cloud” – Στα παιδιά που έχουν δικαίωμα να μην μεγαλώσουν απότομα (Νοέμβριος-Απρίλιος) με πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου, Υπόγειο.

Το Θέατρο Τέχνης ανοίγει όλα τα τελευταία χρόνια τις σκηνές του σε νέους/νέες δημιουργούς και ομάδες. Φέτος η στήριξη αυτή «θεσμοθετείται» με τη δημιουργία της Σκηνής Νέων Δημιουργών που θα φιλοξενεί κάθε θεατρική περίοδο μια παράσταση νέου/νέας δημιουργού αλλά και ένα ετήσιο residency: μια νέα ομάδα, θα έχει όλο τον χρόνο έδρα της το θέατρο για έρευνα και δράσεις που θα οδηγούν στη δημιουργία ενός έργου που θα παρουσιάζεται στο τέλος της σεζόν. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 8 μ.μ., στη Φρυνίχου, μετά την απονομή του Πρώτου Βραβείου Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδας Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Ο νέος αυτός θεσμός έρχεται να προστεθεί στο Βραβείο «Μάγια Λυμπεροπούλου», που, μετά την πρώτη απονομή του στην Μαρία Πρωτόπαπα, θα δοθεί φέτος για δεύτερη φορά το 2027 σε μια γυναίκα δημιουργό.

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Εκπαιδευτικές δράσεις: Φυτώρια τέχνης 2026 – 027 – Συνεργασίες

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Πέντε εργαστήρια του Θεάτρου Τέχνης ανοίγουν διαφορετικούς δρόμους προς τη θεατρική δημιουργία, μέσα από την υποκριτική, τη μουσική, την αφήγηση και τη γραφή. Παράλληλα, στη σεζόν 2026-2027 το Θέατρο εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Βουλή των Ελλήνων, με καρπό την παράσταση της Εφηβικής Σκηνής “Cloud”. Παράλληλα ξεκινά μια νέα συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), με νέα εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.