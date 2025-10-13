Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει, για 11η χρονιά, κύκλο προβολών με τίτλο «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», στο κτήριό του, στον Ταύρο. Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής παρουσιάζονται μια φορά τον μήνα έως και τον Μάιο του 2026, παρουσία των δημιουργών ή και άλλων καλεσμένων.

Οι προβολές ξεκινούν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 18:30), με το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Το Μπαλκόνι-Μνήμες Κατοχής» (2018, 105′), σε σενάριο-σκηνοθεσία του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ναζιστικού εγκλήματος στο χωριό Λιγκιάδες, στο επονομαζόμενο «Μπαλκόνι των Ιωαννίνων». Ο Γερμανός ιστορικός και καθηγητής Ιστορίας Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βρέμης, Christoph U. Schminck-Gustavus, μαγνητοφωνεί τις μαρτυρίες των επιζώντων και διερευνά τα γερμανικά αρχεία. Οι μεταπολεμικές γενιές ακούν για πρώτη φορά τις φωνές των προγόνων τους να περιγράφουν το έγκλημα. Τεκμήρια, μνήμες, πένθος αποτυπώνονται στο φιλμ, συνθέτοντας το συλλογικό τραύμα.

Το ντοκιμαντέρ απέσπασε το 1ο Βραβείο Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους και το Βραβείο Φωτογραφίας στο 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας DocFest, όπως επίσης και τιμητική διάκριση στο 3o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα».

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418060 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14,Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr