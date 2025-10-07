Τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσει το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl» φαίνεται ότι χρησιμοποίησε η Taylor Swift με αρκετούς να την κατηγορούν γι αυτό αν και κάποιοι άλλοι θα έλεγαν «ωραία ιδέα!».

Η τραγουδίστρια δημιούργησε μια προωθητική καμπάνια, που βασίστηκε σε ένα «κυνήγι θησαυρού» σε όλο τον κόσμο καθώς ζητούσε από τους θαυμαστές της να βρουν 12 πορτοκαλί πόρτες σε 12 πόλεις ανά τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες σκάναραν τους QR κωδικούς που υπήρχαν στις πόρτες και αμέσως εμφανιζόταν ένα ολιγόλεπτο βίντεο που περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονταν για την επίλυση του γρίφου.

Όταν οι θαυμαστές έψαξαν στο Google τη σωστή φράση, εμφανίστηκε μια άλλη πορτοκαλί πόρτα, την οποία οι θαυμαστές έπρεπε να «χτυπήσουν» συλλογικά κάνοντας κλικ 12 εκατομμύρια φορές. Τελικά, η πόρτα «άνοιξε», αποκαλύπτοντας ένα βίντεο με στίχους του «The Fate of Ophelia».

Όπως αναφέρει το Teck Church, το παιχνίδι θησαυρού ανακοίνωσε ή Google σε ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο ξεκινά με μια πανοραμική θέα της Γης, στη συνέχεια κάνει γρήγορα ζουμ σε ένα λοφώδες, στολισμένο τοπίο, μέχρι που καταλήγει σε μια πορτοκαλί πόρτα, επικαλυμμένη με μια γραμμή αναζήτησης Google.

Οι Swifties είναι γνωστό ότι λατρεύουν τα παζλ, όμως κάποιοι μπερδεύτηκαν από τα 12 βίντεο που περιείχαν στοιχεία, τα οποία φαινόταν να έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κι εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Πολλοί θαυμαστές άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για να εντοπίσουν τις σκηνές που υπέθεταν ότι ήταν δημιούργημα AI ή να προσπαθούν να δουν εάν είναι fake πρόκληση, παρά να ακούν τα τραγούδια. Αρκετοί άρχισαν μάλιστα να αφήνουν αρνητικά σχόλια όπως «για κάποιον που έχει περάσει σχεδόν όλη την καριέρα του καταγγέλλοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν πληρώνονται δίκαια, αυτό είναι εντελώς άτοπο» ή «Όχιιιι, όχι και η Τέιλορ! Είναι υπερβολικά πλούσια για να κάνει κάτι τέτοιο».

Πέρυσι, χρήστες της πλατφόρμας X είχαν κοινοποιήσει εικόνες της Taylor Swift που είχαν δημιουργηθεί με AI, οι οποίες παρουσίαζαν ψευδώς ότι η τραγουδίστρια υποστήριζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία.