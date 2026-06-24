Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το «Toy Story 5» σημείωσε ρεκόρ παγκόσμιων εισπράξεων, με τον Τομ Χανκς να δηλώνει πως μια πιθανή συνέχεια θα πρέπει να προσφέρει κάτι πραγματικά καινοτόμο.

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι η Disney διαθέτει πλέον αρκετό ψηφιακό υλικό ώστε να αναπαράγει τη φωνή του Γούντι μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος και ο Τιμ Άλεν εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, που επιτρέπουν την αναδημιουργία ερμηνειών χωρίς τη φυσική παρουσία των ηθοποιών.

Ο Χανκς τόνισε ότι η εξέλιξη των deepfakes αποτελεί μια σημαντική καλλιτεχνική και νομική πρόκληση για το μέλλον του κινηματογράφου.

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Ο Τομ Χανκς, σε συνέντευξη που έδωσε στο Entertainment Weekly, μίλησε για το μέλλον του «Toy Story», με αφορμή την κυκλοφορία της πέμπτης ταινίας του μεγαλύτερου κινηματογραφικού franchise κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

Το «Toy Story 5» έχει καταγράψει ένα θεματικό άνοιγμα στο box office καθώς συγκέντρωσε σε εισπράξεις 312 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ήδη από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της.

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Με δεδομένη τη διαχρονική επιτυχία της σειράς, η οποία μετρά πλέον 31 χρόνια παρουσίας, πολλοί ήδη αναρωτιούνται αν το «Toy Story 6» αποτελεί ουσιαστικά θέμα χρόνου. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα επέστρεφε ξανά στον ρόλο.

«Αν πρόκειται να γίνει άλλο ένα ”Toy Story”, τότε πρέπει πραγματικά να αξίζει. Πρέπει να είναι εξαιρετικό. Πρέπει να εξετάζει κάποιο θέμα που δεν θα δίνει την αίσθηση ότι απλώς συνεχίζεται επειδή ο κόσμος αγαπά τον τίτλο. Είναι μια τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτό είναι βέβαιο και δεν το αμφισβητώ. Αλλά αν δεν είναι καλό, καινούργιο και φρέσκο, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι η Disney ίσως να μην χρειάζεται καν τη φυσική του παρουσία για να επαναφέρει τον Γούντι σε μια πιθανή έκτη ταινία. Όπως εξήγησε, το στούντιο διαθέτει τεράστιο όγκο ηχογραφημένου υλικού από τις ερμηνείες του όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που θεωρητικά θα επέτρεπε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία νέων διαλόγων.

«Ο χρόνος νικά τους πάντες. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια εκδοχή μου. Κάθε λέξη που έχουμε ηχογραφήσει όλα αυτά τα χρόνια στο “Toy Story” υπάρχει αποθηκευμένη κάπου σε ψηφιακή μορφή, επομένως θα μπορούσαν να συνθέσουν οτιδήποτε θελήσουν», όπως ανέφερε. Ο Χανκς και ο επί χρόνια συμπρωταγωνιστής του, Τιμ Άλεν -η φωνή του Μπαζ Λάιτγιαρ-, συμφώνησαν ότι μια τέτοια προοπτική φαντάζει «τρομακτική».

Ωστόσο, ο ηθοποιός έχει αναφερθεί ξανά στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης καθώς σε συνέντευξή του το 2023, είχε μιλήσει για το πώς η τεχνολογία AI και τα deepfakes μπορεί να αλλάξουν ριζικά την καριέρα ενός ηθοποιού, ακόμη και μετά τον θάνατό του.

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«Η πρώτη φορά που κάναμε ταινία όπου υπήρχε τεράστιος όγκος δικών μας δεδομένων αποθηκευμένων σε υπολογιστή -κυριολεκτικά η εικόνα μας- ήταν στο ”The Polar Express”», είχε πει, αναφερόμενος στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις του 2004.

Ο Χανκς υποστήριξε επίσης ότι σήμερα, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία deepfake, θα μπορούσε θεωρητικά να εμφανιστεί σε πολλές ταινίες αλλά πολύ νεότερος.

«Οποιοσδήποτε μπορεί πλέον να αναδημιουργήσει τον εαυτό του σε οποιαδήποτε ηλικία μέσω AI ή τεχνολογίας deepfake. Μπορεί αύριο να με χτυπήσει λεωφορείο και να πεθάνω, αλλά οι ερμηνείες που θα έχω αφήσει πίσω μου, να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Αποτελεί σίγουρα μια καλλιτεχνική πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και ένα νομικό ζήτημα».

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Με πληροφορίες από Variety