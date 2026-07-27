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Η παράσταση, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, εξετάζει τη φρίκη του πολέμου μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση με ζωντανή μουσική.

Ένα μεικτό σύνολο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία συμμετέχει στην παραγωγή, αναδεικνύοντας τη συλλογική αντίσταση των γυναικών απέναντι στην απώλεια.

Η παράσταση της 31ης Ιουλίου καθίσταται προσβάσιμη σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες μέσω διερμηνείας, υπερτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής και απτικών βοηθημάτων.

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Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, τις Τρωάδες του Ευριπίδη, σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή—σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρώτης κρατικής σκηνής.

Ένα ensemble 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών —μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει— διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επί σκηνής, μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών σωμάτων, φωνών και εμπειριών, καταθέτουν μια σκηνική αφήγηση με κέντρο τη μουσικότητα.

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Ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που για πρώτη φορά στην ιστορία του καθίσταται προσβάσιμο και σε άτομα με αισθητηριακές —οπτικές και ακουστικές— αναπηρίες [31/7]. Μια ξεχωριστή σκηνική ανάγνωση για τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος, που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και όταν βρίσκεται υπό κατοχή.

Οι Τρωάδες της Ελένης Ευθυμίου δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της οικογένειας του Πρίαμου, που αναμένουν την τελική διαλογή. Είναι και σώματα –ανήλικα, ανάπηρα, ηλικιωμένα– που ούτε πριν τον πόλεμο αποφάσιζαν για τον εαυτό τους, ενώ σπάνια είχαν το προνόμιο της αφήγησης. Αιχμάλωτες μετά την άλωση της πόλης τους, οι Τρωάδες αναμετρώνται και με τις δικές τους ευθύνες, όταν η σιωπηρή αποδοχή του πολέμου αποκαλύπτει τις ολέθριες συνέπειές της. Είναι πια φανερό πως ούτε οι θεοί, ούτε ο μύθος, ούτε η μοίρα ορίζουν τη ζωή τους.

Παρά την οδύνη και την απόγνωση μπροστά στην καταστροφή, οι Τρωάδες βιώνουν την απώλεια, μα δεν παραδίδονται. Οι λέξεις γίνονται τα όπλα της αντίστασής τους —έστω και την ύστατη αυτή στιγμή— απέναντι στη σκλαβιά και την απώλεια της ταυτότητας που η νέα πραγματικότητα τους επιφυλάσσει. Στέκουν όρθιες, βρίσκουν τη φωνή τους και σταδιακά το πένθος τους μετασχηματίζεται σε μια εύθραυστη αλλά επίμονη μορφή εξέγερσης, με την αλληλεγγύη να είναι πλέον η μεγαλύτερή τους δύναμη.

Θα μπορέσουν άραγε οι καταπιεσμένες αυτού του κόσμου να ξανακερδίσουν το δικαίωμα της επιλογής; Να κραυγάσουν τον θυμό και το μίσος τους, να θρηνήσουν, να γελάσουν μες στο χάος και το αδιέξοδο; Θα επαναοικειοποιηθούν ποτέ οι γυναίκες της Τροίας τα σώματά τους;

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Διασκευή—Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Ευαγγελία Κιρκινέ

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά – Φαμέλη

Σχεδιασμός ήχου: Σοφία Καμαγιάννη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Θέμης Θεοχάρογλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός ενδυματολόγου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

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Βοηθός φωτίστριας: Νατάσα Πετροπούλου

Β βοηθός σκηνογράφου: Ταξιάρχης Χούμος

Καλλιτεχνικές συνεργάτιδες για την υποστήριξη της ομάδας Εν Δυνάμει: Ελένη Ζαχοπούλου, Δάφνη Καφετζή, Αγγελική Τόμπρου

Παίζουν (αλφαβητικά): Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), ΝάνσυΣιδέρη (Κασσάνδρα), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος)

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Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης αντίστοιχα.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Σοφιανός Πεσιρίδης (όμποε)

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Μέρες και ώρα παραστάσεων: Παρασκευή 31 Ιουλίου (Παράσταση προσβασιμότητας σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες) & Σάββατο 1 Αυγούστου



Ώρα έναρξης: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων για το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: more.com

Υπηρεσίες προσβασιμότητας: Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπερτιτλισμός για Κ/κωφά και Βαρήκοα άτομα, Ακουστική Περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

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Επιμέρους πληροφορίες για την προσβασιμότητα της παράστασης στις 31 Ιουλίου.

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Το Εθνικό Θέατρο έχει προβλέψει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες προς και από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, η δραματολόγος της παράστασης, Εύα Σαραγά, θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία της Επιδαύρου, το έργο του Ευριπίδη και την παράσταση «Τρωάδες». Παράλληλα, θα προσφέρεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για το Κ/κωφό και βαρήκοο κοινό.

Επιπλέον, η ομάδα της liminal θα αναλάβει την καθοδήγηση των θεατών με οπτική αναπηρία στην εξερεύνηση των απτικών βοηθημάτων που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την παράσταση. Οι θεατές θα έχουν στη διάθεσή τους μακέτα του σκηνικού των «Τρωάδων», με έμφαση στις διαφορετικές υφές, καθώς και δειγματολόγιο των ενδυματολογικών επιλογών της παράστασης, το οποίο περιλαμβάνει υφάσματα και αξεσουάρ που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο.

Επιπλέον, στους θεατές με οπτική αναπηρία θα αποσταλεί ηχητικό αρχείο με αναλυτικές περιγραφές και πληροφορίες για την παράσταση. Τέλος, θα τους διατεθεί δωρεάν ένα πολύπτυχο φυλλάδιο με πληροφοριακό υλικό για την παράσταση σε γραφή braille [με την υποστήριξη του Κ.Ε.Α.Τ.].

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Info:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε n-t.gr

Φωτογραφίες: Karol Jarek