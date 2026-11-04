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Σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, δύο ημέρες μετά την επέτειο των 26 χρόνων συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), υπάρχει ένας καλός λόγος να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά. Από τις 2 Νοεμβρίου 2000, όταν έφτασε το πρώτο μόνιμο πλήρωμα, ο σταθμός δεν έχει μείνει ούτε μία ημέρα χωρίς ανθρώπους. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά και επιστημονικά εγχειρήματα της ανθρωπότητας, αλλά και για ένα μοναδικό πείραμα διεθνούς συνεργασίας.

Οι τρεις πρώτοι ένοικοι

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Ο Αμερικανός αστροναύτης Γουίλιαμ Σέπαρντ και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κρικαλιόφ και Γιούρι Γκιντζένκο αποτέλεσαν την αποστολή Expedition 1. Έφτασαν με διαστημόπλοιο Soyuz σε έναν σταθμό πολύ μικρότερο από τον σημερινό. Το πρώτο δομικό στοιχείο, το ρωσικό Zarya, είχε εκτοξευθεί το 1998. Σταδιακά προστέθηκαν εργαστήρια, χώροι διαβίωσης, ηλιακά πάνελ και ο ρομποτικός βραχίονας Canadarm2. Ο ISS έγινε ένα τεράστιο εργαστήριο σε τροχιά, που κατασκευάστηκε κομμάτι κομμάτι πάνω από τη Γη.

Δεκαέξι ανατολές κάθε εικοσιτετράωρο

Ο ISS κινείται περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, με ταχύτητα γύρω στα 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ολοκληρώνει μία περιστροφή περίπου κάθε 90 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες βλέπουν περίπου 16 ανατολές και 16 δύσεις του Ήλιου σε ένα γήινο εικοσιτετράωρο. Η διάταξη των ηλιακών του πάνελ εκτείνεται σε περίπου 109 μέτρα, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν εργαστήρια, χώροι ύπνου, δύο τουαλέτες και όργανα γυμναστικής. Το πλήρωμα είναι συνήθως επταμελές, με προσωρινές αυξήσεις όταν εναλλάσσονται αποστολές.

Πώς τρώνε, κοιμούνται και πλένονται

Στη μικροβαρύτητα τίποτα δεν λειτουργεί όπως στο σπίτι μας. Οι αστροναύτες στερεώνουν τρόφιμα και σκεύη για να μην αιωρούνται, πίνουν από ειδικές συσκευασίες και κοιμούνται μέσα σε υπνόσακους δεμένους στους τοίχους. Κανονικό ντους δεν υπάρχει: καθαρίζονται με υγρά πανιά και ειδικά προϊόντα χωρίς ξέβγαλμα. Οι τουαλέτες χρησιμοποιούν ροή αέρα αντί για τη βαρύτητα. Μεγάλο μέρος του νερού ανακτάται μέσω συστημάτων ανακύκλωσης, ακόμη και από τα ούρα και την υγρασία της αναπνοής. Είναι μια καθημερινή άσκηση εξοικονόμησης πόρων, πολύτιμη για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Το σώμα πληρώνει το τίμημα

Η έλλειψη της συνηθισμένης φόρτισης των οστών και των μυών οδηγεί σε απώλεια οστικής μάζας και μυϊκής δύναμης. Γι’ αυτό οι αστροναύτες γυμνάζονται περίπου δύο ώρες την ημέρα, χρησιμοποιώντας διάδρομο, ποδήλατο και ειδικές συσκευές αντίστασης. Ερευνητές παρακολουθούν επίσης την καρδιά, την όραση, τον ύπνο, το ανοσοποιητικό και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της απομόνωσης. Η επιστροφή στη Γη απαιτεί συχνά περίοδο αποκατάστασης: το σώμα πρέπει να ξανασυνηθίσει τη βαρύτητα.

Επιστήμη που επιστρέφει στη Γη

Ο ISS δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό κατασκεύασμα. Είναι εργαστήριο όπου μελετώνται κύτταρα, μικρόβια, υλικά, φυτά και φυσικά φαινόμενα σε συνθήκες που δεν αναπαράγονται εύκολα στη Γη. Η NASA αναφέρει ότι μόνο το 2025 υποστηρίχθηκαν περισσότερα από 750 πειράματα. Ανάμεσα στα πεδία έρευνας είναι η ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών, η συμπεριφορά πρωτεϊνών, η παραγωγή τροφής στο Διάστημα και η κατανόηση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας παραμονής σε τροχιά. Δεν μετατρέπεται κάθε πείραμα σε άμεση θεραπεία ή εμπορική εφαρμογή· όμως τα δεδομένα είναι πολύτιμα.

Συνεργασία ακόμη και σε δύσκολους καιρούς

Πίσω από τον σταθμό βρίσκονται οι διαστημικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και του Καναδά. Οι πολιτικές εντάσεις στη Γη δεν εξαφάνισαν την ανάγκη κοινών τεχνικών διαδικασιών στην τροχιά. Τα πληρώματα εξαρτώνται το ένα από το άλλο για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την επιστημονική εργασία. Ο ISS θυμίζει ότι η συνεργασία μπορεί να παραμένει αναγκαία ακόμη και όταν οι κυβερνήσεις διαφωνούν.

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Το μεγάλο ερώτημα: Τι θα γίνει όταν τελειώσει;

Ο σταθμός γερνά. Τα εξαρτήματά του απαιτούν διαρκή επιθεώρηση, επισκευές και αναβαθμίσεις. Η NASA σχεδιάζει τη μετάβαση σε εμπορικούς σταθμούς χαμηλής γήινης τροχιάς και έχει αναθέσει στη SpaceX την ανάπτυξη οχήματος που θα βοηθήσει στην ελεγχόμενη απομάκρυνση του ISS στο τέλος της ζωής του. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τεχνικές, οικονομικές και διεθνείς αποφάσεις· δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία επανεισόδου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι διάδοχες εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες εγκαίρως ώστε να συνεχιστεί η ανθρώπινη παρουσία σε τροχιά χωρίς κενό.

Μια ολόκληρη γενιά δεν γνώρισε άδειο ουρανό

Όποιος γεννήθηκε μετά τον Νοέμβριο του 2000 ζει σε έναν κόσμο όπου, κάθε στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι έξω από τη Γη. Αυτή είναι ίσως η πιο συγκλονιστική κληρονομιά του ISS. Για 26 χρόνια, ανεξάρτητα από πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και πολιτικές αναταράξεις, κάποιοι άνθρωποι συνέχισαν να κοιτούν τον πλανήτη μας από ψηλά. Το επόμενο κεφάλαιο δεν αφορά μόνο το πού θα κατοικούμε στο Διάστημα, αλλά και το τι θα μάθουμε για να ζούμε καλύτερα στη Γη.

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Πηγές: NASA – International Space Station, Facts and Figures· NASA – Out of This World Discoveries: Space Station Research in 2025· NASA – International Space Station program.