Η ανακοίνωση Τραμπ για την επιχείρηση «Absolute Resolve», που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο της Βενεζουέλας και της συζύγου του αιφνιδίασε όλο τον κόσμο, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο σχεδιασμός της – μιας από τις πιο πολύπλοκες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών- ήταν κάτι που χρειάστηκε πολύ καιρό, και περιελάμβανε εκτενείς πρόβες υψηλής ακριβείας.

Επίλεκτοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (περιλαμβανομένης της Δύναμης Δέλτα) έκαναν πρόβες της επιχείρησης σε ένα ακριβές αντίγραφο του σπιτιού/ καταφυγίου του Μαδούρο, εξασκούμενοι στην είσοδο στην οχυρωμένη κατοικία. Επίσης, η CIA είχε μια μικρή ομάδα επί του πεδίου, που παρείχε πολύτιμες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρουτίνα και τα μοτίβα της καθημερινότητας του προέδρου της Βενεζουέλας- κάτι που συνέβαλε αποφασιστικά στο να εξελιχθεί ομαλά η επιχείρηση, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Άλλες δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών είχε έναν πράκτορα- «κλειδί»- δηλαδή κάποιον κοντά στον Μαδούρο, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις του και ήταν σε θέση να υποδείξει την ακριβή του θέση καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν.

Όταν όλα τα «κομμάτια του παζλ» ήταν στη θέση τους, ο Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση, μα οι σχεδιαστές των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών πρότειναν σύντομη αναμονή για να βελτιωθεί ο καιρός και να μειωθούν οι νεφώσεις.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου άρχισε η επιχείρηση, με τον Τραμπ και τους συμβούλους του να παρακολουθούν ζωντανά από το Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα. «Έχω κάνει κάποι καλές, μα δεν έχω δει ξανά κάτι σαν αυτό» είπε ο Τραμπ στο Fox News.

Το Πεντάγωνο είχε συγκεντρώσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, περιλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου, 11 άλλων πολεμικών πλοίων και μαχητικών F-35. Συνολικά πάνω από 15.000 στρατιώτες ήταν στην περιοχή για επιχειρήσεις που Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως είχαν ως στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, ο σύμβουλος του Τραμπ Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ είχαν σχηματίσει μια ομάδα που εργαζόταν πάνω στο θέμα εδώ και μήνες, με τακτικές επαφές. Επίσης, συχνά συναντούσαν τον ίδιο τον πρόεδρο. Αργά το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς το Σάββατο ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του παρακολουθούσαν ενώ αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονταν για πλήγματα κατά στόχων πλησίον και εντός του Καράκας- μεταξύ των οποίων και συστημάτων αεράμυνας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι ο αρθμός των αεροσκαφών που συμμετείχαν ήταν «τεράστιος»: «Ειχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση».

Πηγές είπαν στο Reuters ότι, πέρα από μαχητικά, το Πεντάγωνο είχε φέρει διακριτικά στην περιοχή και ιπτάμενα τάνκερ, drones και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα πλήγματα έγιναν σε στρατιωτικούς στόχους- εικόνες που έφτασαν στο Reuters από την αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας έδειχναν καμένα οχήματα από μια μονάδα αεράμυνας.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη τα πλήγματα, τα μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων εισέρχονταν στο Καράκας βαριά οπλισμένα, φέροντας ακόμα και φλόγιστρα για να μπορούν να κόψουν ατσαλένιες πόρτες. Αν και δεν αποκαλύφθηκε πώς μπήκαν στην πόλη, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας σε χαμηλό ύψος.

Οι στρατιώτες, μαζί με πράκτορες του FBI, εισήλθαν στο καταφύγιο του Μαδούρο, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «πολύ καλά φυλασσόμενο…φρούριο».

«Απλώς μπήκαν μέσα, και μπήκαν σε μέρη που κανονικά δεν θα ήταν δυνατόν να μπει κάποιος, ξέρετε, ατσαλένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί για αυτό τον λόγο…τις έβγαλαν μέσα σε δευτερόλεπτα» είπε ο Τραμπ.

Είναι άγνωστο πώς οι Αμερικανοί κομάντος έπιασαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, μα ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας προσπάθησε ανεπιτυχώς να μπει σε ένα ασφαλές δωμάτιο. «Προσπάθησε να μπει, μα του όρμησαν τόσο γρήγορα που δεν έφτασε εκεί» είπε ο Τραμπ.

Κάποιοι από τους Αμερικανούς στρατιώτες χτυπήθηκαν, είπε ο Τραμπ, μα δεν σκοτώθηκε κανείς. Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, ο Ρούμπιο ενημέρωνε κοινοβουλευτικούς για αυτήν. Οι ενημερώσεις άρχισαν μόνο αφού η επιχείρηση είχε αρχίσει και όχι από πριν.

Λίγα είναι γνωστά για το πώς έβγαλαν τον Μαδούρο από το Καράκας. Ο Τραμπ είπε πως ένα ελικόπτερο χτυπήθηκε, μα μπόρεσε να γυρίσει πίσω. Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στο αποβατικό USS Iwo Jima.

Όπως είπε ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, στην επιχείρηση «Absolute Resolve» συμμετείχαν πάνω από 150 αεροσκάφη, και όλοι οι κλάδοι (Στρατός, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Διαστημική Δύναμη, Πεζοναύτες, υπηρεσίες πληροφοριών). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά F-35, F/A-18, E/A-18 και F-22, βομβαρδιστικά Β-1, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιπτάμενα ραντάρ E-2 Hawkeye, καθώς και διάφορα ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων MH-60 και MH-47. Απογειώθηκαν από 20 διαφορετικές βασεις σε ξηρά και θάλασσας και συμμετείχαν και αεροσκάφη υποστήριξης. Όπως είπε ο Κέιν, το μήνυμα του Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής ήταν «καλή τύχη και με την ευχή του Θεού» (Good luck and Godspeed) και προωθήθηκε σε όλη τη δύναμη.

Κατά την προσέγγιση προς τη Βενεζουέλα, τα ελικόπτερα που μετέφεραν τους κομάντος πετούσαν σε ύψος 100 ποδών (λίγο παραπάνω από 30 μέτρα) πάνω από τη θάλασσα. Όταν έφτασαν, τα συστήματα αεράμυνας είχαν εξουδετερωθεί ήδη. Η αμερικανική δύναμη δέχτηκε πυρά, και απάντησε με «συντριπτική ισχύ», είπε ο Κέιν. Κατά την αποχώρηση, καλύπτονταν από μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

H κυβέρνηση της Κούβας είπε ότι 32 Κουβανοί, όλοι μέλη των ενόπλων δυνάμεών της και των υπηρεσιών πληροφοριών της, σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική επιχείρηση, «μετά από σκληρή αντίσταση, σε απευθείας μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα βομβαρδισμών». Ήταν γνωστό πως η Κούβα παρείχε στον Μαδούρο ένα βαθμό συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας από τότε που είχε ανεβεί στην εξουσία- είναι άγνωστο πόσοι Κουβανοί φύλαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Δεν είναι ακόμα γνωστό πού ακριβώς οι Αμερικανοί κομάντος έπιασαν τον Μαδούρο, ωστόσο θεωρείται αρκετά πιθανό ο χώρος να ήταν η στρατιωτική βάση στο Φουέρτε Τιούνα του Καράκας, όπου εθεωρείτο ότι υπήρχε κατοικία του Μαδούρο. Εικόνες από τη Βενεζουέλα δείχνουν ότι υπήρξαν αρκετά αμερικανικά πλήγματα εκεί.

