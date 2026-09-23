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Η 23χρονη αθλήτρια εγκατέλειψε τη χώρα της το 2021 μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Κατά το παρελθόν, η Χασίμι αναγκαζόταν να μεταμφιέζεται σε άνδρα για να προπονείται με ασφάλεια αποφεύγοντας επιθέσεις.

Σήμερα η ποδηλάτισσα ζει και προπονείται στην Ιταλία με την υποστήριξη της πρώην παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλεσάντρα Καπελότο.

Η αθλήτρια στοχεύει πλέον στη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

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Το ασημένιο μετάλλιο στον αγώνα δρόμου γυναικών των Ασιατικών Αγώνων κατέκτησε η Αφγανή ποδηλάτισσα Φαρίμπα Χασίμι, η οποία στο παρελθόν αναγκαζόταν να μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να μπορεί να προπονείται και να ακολουθεί την αγάπη της για το ποδήλατο.

Η 23χρονη αθλήτρια εγκατέλειψε το Αφγανιστάν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Πριν φύγει από τη χώρα, προπονούνταν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς φοβόταν ότι θα δεχθεί επίθεση λόγω της ενασχόλησής της με ένα άθλημα που θεωρούνταν επικίνδυνο για τις γυναίκες.

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Η Χασίμι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου την Τρίτη, στον αγώνα δρόμου που πραγματοποιήθηκε κοντά στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε καταλάβει την έβδομη θέση στο ατομικό αγώνισμα χρονομέτρησης.

«Γεννήθηκα σε μια χώρα όπου οι γυναίκες που ονειρεύονται δέχονται επιθέσεις και είμαι πραγματικά χαρούμενη που έχω αγωνιστεί ενάντια σε αυτό», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πορεία της θα ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες στο Αφγανιστάν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

«Ελπίζω η επόμενη γενιά να μπορεί να έρθει εδώ και να εκπροσωπήσει τη χώρα της χωρίς κανέναν φόβο».

Η ίδια ξεκίνησε την ποδηλασία σε ηλικία 15 ετών, ακολουθώντας τα βήματα της αδελφής της, Γιουλντούζ, η οποία είναι επίσης επαγγελματίας ποδηλάτισσα. Η απόφασή της να ασχοληθεί με το άθλημα είχε, ωστόσο, σημαντικό προσωπικό κόστος, καθώς στην επαρχία Φαριάμπ, από όπου κατάγεται, αντιμετώπιζε κινδύνους ακόμη και κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

«Πάντα ντυνόμουν σαν άνδρας για να πηγαίνω στις προπονήσεις, φορώντας δύο ή τρεις διαφορετικές μάσκες, ώστε οι άνθρωποι να μη με αναγνωρίζουν ή να μου επιτίθενται», είχε δηλώσει στο Reuters.

Η Χασίμι έχει επίσης περιγράψει πως κατά τη διάρκεια των διαδρομών της έπρεπε να αποφεύγει ανθρώπους που της πετούσαν πέτρες.

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Πλέον, η 23χρονη ζει και προπονείται στην Ιταλία, έχοντας λάβει βοήθεια από την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδηλασίας Αλεσάντρα Καπελότο.

Μιλώντας για την κατάσταση που άφησε πίσω της στο Αφγανιστάν, η Χασίμι αναφέρθηκε στους περιορισμούς που επέβαλαν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες.

«Αυτό το ασημένιο μετάλλιο μπορεί να αναδείξει τη μεγάλη ανθεκτικότητα των Αφγανών γυναικών και είμαι πραγματικά χαρούμενη», είπε.

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«Δεν είμαι μόνη. Ξέρω ότι πίσω μου βρίσκονται εκατομμύρια γυναίκες από πολλές χώρες, που έχουν το ίδιο όνειρο και στέκονται στο πλευρό μου».

Η Χασίμι και η αδελφή της είχαν εκπροσωπήσει το Αφγανιστάν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Επόμενος στόχος τους είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Με πληροφορίες από: bbc.com

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