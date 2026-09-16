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Οι αρχές συνέλαβαν αρκετές γυναίκες και κορίτσια με την κατηγορία της παραβίασης του ενδυματολογικού κώδικα, ενώ αναφέρθηκαν περιστατικά ξυλοδαρμού και παρενοχλήσεων.

Οι συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες αφού οι οικογένειές τους και μέλη της τοπικής κοινότητας παρείχαν εγγυήσεις για την τήρηση των κανόνων.

Το καθεστώς έχει επιβάλει περισσότερα από εκατό διατάγματα που περιορίζουν αυστηρά τις ελευθερίες των γυναικών και την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τη συστηματική εξάλειψη των γυναικών από τη δημόσια ζωή, παρά την υπεράσπιση της πολιτικής από τους Ταλιμπάν.

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Σε ένα σπάνιο βίντεο από το Αφγανιστάν, μια γυναίκα αντιστέκεται σε μέλη της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν, που την εξαναγκάζουν να μπει σε ένα λευκό βαν όπου τουλάχιστον άλλες 20 γυναίκες και κορίτσια φέρεται να είναι ήδη μέσα με την βία για παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα.

Στο βίντεο, δύο γυναίκες κρατούν το θύμα από τα χέρια και προσπαθούν να την βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν αρνείται να υπακούσει, η μία την τραβά από το χέρι και η άλλη την σπρώχνει. Η γυναίκα, καλύπτει το κεφάλι της και προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από τους παρευρισκόμενους, ωστόσο οι άνδρες που βρίσκονται στο σημείο παρακολουθούν χωρίς να επέμβουν.

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#URGENT 🚨 Today another Afghan woman has reportedly been arrested by Taliban members over her appearance and clothing. Afghan Women are being punished simply for existing as women. How long will the world remain silent? Where is the UN?#FreeAfghanistan #LetAfghanGirlsLearn #UN pic.twitter.com/PiNPAC0fhY — Jahanzib Wesa (@jahanzebwesa) September 14, 2026

Σύμφωνα με το αφγανικό δίκτυο Amu TV, που έχει έδρα στις ΗΠΑ, αρκετές γυναίκες και κορίτσια ξυλοκοπήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού. Μάρτυρας ανέφερε ότι μεταξύ των κρατουμένων ήταν και μια έγκυος γυναίκα δύο ή τριών μηνών.

Όπως είπε, ο σύζυγός της έκλαιγε και παρακαλούσε τις Αρχές να μην την πειράξουν, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και να σύρθηκε μακριά. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αφέθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελεύθερες αφού οι οικογένειές τους και μέλη της τοπικής κοινότητας παρείχαν εγγυήσεις για αυτές.

Από τότε που κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σαρωτικούς περιορισμούς σε γυναίκες και κορίτσια περιορίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στον αθλητισμό. Κάτοικοι της Καμπούλ αναφέρουν παράλληλα αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας ηθών στους δρόμους.

Το καθεστώς έχει εκδώσει περισσότερα από 100 διατάγματα που αφορούν τον έλεγχο των γυναικών και των κοριτσιών, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τα χαρακτηρίζουν ως συστηματική εξάλειψη των γυναικών από τη δημόσια ζωή.

Το αυταρχικό καθεστώς υπερασπίζεται την καταπιεστική του πολιτική απέναντι στις γυναίκες υποστηρίζοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις επιβάλλουν περιορισμούς στους πολίτες τους.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον εννέα γυναίκες συνελήφθησαν μέσα σε δύο ημέρες στη Χεράτ για παραβίαση των αυστηρών κανόνων ενδυμασίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της σαρία, παρότι φορούσαν χιτζάμπ, όπως ανέφερε το Amu TV.

Κάτοικος της Χεράτ δήλωσε ότι οι γυναίκες φοβούνται πλέον όλο και περισσότερο να βγαίνουν από τα σπίτια τους, καταγγέλλοντας παρενοχλήσεις, εκφοβισμό και ψυχολογική κακοποίηση. Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι τέσσερις γυναίκες συνελήφθησαν έξω από την αγορά Marble, παρότι συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις των Ταλιμπάν για την ενδυμασία. Όπως είπε, φορούσαν χιτζάμπ και συνελήφθησαν επειδή φορούσαν μακριά παλτό.