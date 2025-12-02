Μήνυση κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας, και πιο συγκεκριμένα κατά της Υπουργού Επικοινωνιών, Anika Wells, και της Επιτρόπου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας (eSafety), Julie Inman Grant, κατέθεσε ο 15χρονος Αυστραλός Noah Jones, ζητώντας να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, ιστότοποι που πληρούν τον ορισμό της αυστραλιανής κυβέρνησης για «πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με ηλικιακό περιορισμό» θα πρέπει να δείξουν ότι κάνουν αρκετά για να απομακρύνουν ή να αποκλείουν παιδιά κάτω των 16 χρονών, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 49,5 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (27,5 εκατ. ευρώ).

Η λίστα περιλαμβάνει Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X και YouTube.

Ο Noah Jones διαφωνεί με το σκεπτικό της αυστραλιανής κυβέρνησης ότι με την εφαρμογή του νέου νόμου, τα παιδιά θα προστατεύονται από ακατάλληλο περιεχόμενο και επικίνδυνους χρήστες, ισχυριζόμενος ότι η πολιτική αυτή θα απομονώσει τους έφηβους και θα τους ωθήσει σε πιο επικίνδυνες συμπεριφορές.

«Θα πρέπει να διώξουμε όσα άσχημα έχουν τα social media» και όχι να απαγορεύσουμε την πρόσβαση γιατι «όταν τα παιδιά κάνουν πράγματα στα κρυφά, τότε η κατάσταση μπορεί να γίνει πραγματικά επικίνδυνη», είπε ο Jones στο Reuters.

Για τον Jones, τα social media είναι απαραίτητα για να επικοινωνεί και να μοιράζεται ιδέες. «Έχω όλη μου την τάξη φίλους στο Snapchat» δηλώνει ενώ προειδοποιεί ότι η απαγόρευση θα οδηγήσει τους περισσότερους νέους σε απομόνωση. Οι γονείς, και όχι η κυβέρνηση, θα πρέπει να αποφασίσουν για το πώς θα χρησιμοποιούν τα παιδιά τα social media, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η αγωγή, στην οποία συμμετέχει και μια άλλη 15χρονη μαθήτρια, υποστηρίζει ότι η απαγόρευση παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα και ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί με στοχευμένα μέτρα κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού και της αρπακτικής συμπεριφοράς. Τη στηρίζει μια ομάδα υπεράσπισης που διοικείται από μέλος του Κόμματος των Φιλελευθέρων στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η Υπουργός Επικοινωνιών Anika Wells απάντησε «Δεν θα εκφοβιστούμε από απειλές, νομικές προκλήσεις ή τη big tech. Εμμένουμε στη θέση μας για λογαριασμό των γονέων».

Πώς «βλέπουν» τα παιδιά τον νέο νόμο

Για εκατομμύρια παιδιά, μπορεί να είναι οι πρώτες σχολικές διακοπές εδώ και χρόνια χωρίς την παρέα των social media ή χωρίς εύκολο τρόπο επικοινωνίας με φίλους. Ακόμα και για γονείς που στηρίζουν την απαγόρευση, μπορεί να είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το CNN, και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία και σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμά της ενώ η Αυστραλία βαδίζει σε νέα μονοπάτια που κάποιοι παρομοιάζουν με εξελίξεις προηγούμενων δεκαετιών όπως το ότι ίσως τα αυτοκίνητα χρειάζονται ζώνες ασφαλείας και ότι ίσως τα τσιγάρα πρέπει να φέρουν προειδοποιήσεις υγείας.

Ωστόσο, η εκτίμηση ηλικίας εφήβων 15–17 ετών είναι δύσκολη και κάποιοι άνω των 16 μπορεί να χρειαστεί να δείξουν ταυτότητα για να αποφύγουν την απαγόρευση, λέει ο Andy Lulham, COO της Verifymy, εταιρείας επαλήθευσης ηλικίας που συνεργάζεται με το YouTube.

«Δεν έχει κάθε 16χρονος ή 17χρονος πρόσβαση σε έγγραφο ταυτότητας, κι εκεί υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς οι πλατφόρμες θα λύσουν το ζήτημα», είπε. Νωρίτερα φέτος, Αυστραλοί έφηβοι σημείωναν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν συνομήλικοί τους στη Βρετανία για να παρακάμψουν τους νέους περιορισμούς του UK Online Safety Act με φθηνές μάσκες και εικόνες χαρακτήρων βιντεοπαιχνιδιών.

Η 15χρονη influencer Zoey επίσης αντιστέκεται στην απαγόρευση. Χρησιμοποιεί το TikTok για να επικοινωνεί με 48.000 ακόλουθους, ανεβάζοντας #grwm, unboxing και – πρόσφατα – συμβουλές για το πώς να παρακάμπτουν την ανίχνευση ηλικίας.

«Αλλάξτε το email του λογαριασμού σας στο email του γονέα σας», συμβούλευσε. (Το TikTok λέει ότι το όνομα του λογαριασμού δεν έχει σημασία – η τεχνολογία τους ανιχνεύει ποιος τον χρησιμοποιεί). Οι γονείς της Zoey υποστηρίζουν τη χρήση social από την κόρη τους ενώ η ίδια ξεκίνησε μια αίτηση για να μειωθεί το όριο ηλικίας στα 13.

Η Maxine λέει ότι σε κάποιο βαθμό ανυπομονεί να μην είναι η μόνη που χάνει κουτσομπολιά και memes. Το μήνυμά της προς συνομήλικούς της είναι «απολαύστε τη γαλήνη πριν όλοι ξανασυνδεθούν στα 16».

«Αν είστε στην ηλικία μου, θα τα πάρετε όλα πίσω του χρόνου. Οπότε γιατί όχι 365 μέρες ειρήνης και ησυχίας, για να εστιάσετε στον εαυτό σας και να απολαύσετε τα τελευταία χρόνια της παιδικής ηλικίας πριν αρχίσετε να μεγαλώνετε;» αναφέρει σε ανάρτησή της.

Η επερχόμενη αυστραλιανή απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών αποτελεί μια από τις πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις παγκοσμίως στη διαδικτυακή ασφάλεια των νέων. Παρά τις αντιδράσεις και τις νομικές προκλήσεις, η Αυστραλία έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση η οποία είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί για καιρό.

(Με πληροφορίες από Reuters, CNN)

