Μια ασυνήθιστη ξαφνική συνάντηση με ένα φίδι είχε μία γυναίκα στο Μπρίσμπειν της Αυστραλίας την περασμένη Δευτέρα (12/1) το βράδυ, σύμφωνα με το BBC. Η Ρέιτσελ Μπλουρ ξύπνησε και ένιωσε κάτι βαρύ και κουλουριασμένο πάνω στο στήθος της.

Αρχικά πίστεψε ότι ήταν το σκυλί της, όμως σύντομα διαπίστωσε ότι είχε μπροστά της ένα λείο και γλιστερό πλάσμα. Ο σύντροφός της άναψε το φωτιστικό στο κομοδίνο και επιβεβαίωσε τους φόβους τους: πάνω της βρισκόταν ένας πύθωνας μήκους 2,5 μέτρων.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα της έκπληξης, η Μπλουρ αντέδρασε με έντονες βρισιές, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε να απομακρυνθούν τα σκυλιά από το δωμάτιο, καθώς φοβόταν ότι θα αντιδρούσαν έντονα στην παρουσία του φιδιού. Αφού τα κατοικίδια βγήκαν έξω, η ίδια κατάφερε προσεκτικά να απεγκλωβιστεί από τα σκεπάσματα και να σταθεί όρθια.

Ο πύθωνας, γνωστός ως carpet python και μη δηλητηριώδης, φαίνεται ότι μπήκε στο δωμάτιο μέσω του παραθύρου. Η Μπλουρ τον καθοδήγησε προσεκτικά πίσω από εκεί που είχε εισέλθει. Παρά το μέγεθός του, το φίδι φαινόταν ήρεμο, με την ουρά του να παραμένει έξω από το παραθυρόφυλλο. Η ίδια σημείωσε ότι η ψυχραιμία της βοήθησε ώστε και το φίδι να παραμείνει ήρεμο, κάτι που δεν ίσχυσε για τον έκπληκτο σύντροφό της.

Η Μπλουρ τόνισε ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ διαφορετική αν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με κάποιο άλλο δηλητηριώδες είδος. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, αφήνοντας πίσω μόνο μια ανεπανάληπτη εμπειρία για το ζευγάρι από το Μπρίσμπεϊν και μια υπενθύμιση για τους κατοίκους της Αυστραλίας να είναι προσεκτικοί με τα άγρια φίδια που μπορεί να εισβάλλουν στα σπίτια τους.

