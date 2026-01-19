Σε μια μακάβρια αποκάλυψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αυστραλία, όταν το πρωί της Δευτέρας (19/1) εντόπισαν τη σορό μιας 19χρονης σε παραλία, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε κατασπαραχθεί από περίπου δέκα ντίνγκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 9news.com, η 19χρονη είναι εργαζόμενη σε χόστελ που βρίσκεται σε κοντινή τοποθεσία και είπε στους φίλους της ότι θα «πεταχτεί» για μια βουτιά. Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, δύο νεαροί οδηγοί, που βρίσκονταν πλησίον της παραλίας Orchid Beach, κατήγγειλαν πως είδαν μία αγέλη από ντίνγκο δίπλα σε ένα αντικείμενο.

Πλησιάζοντας, αυτό που αντίκρισαν τους συγκλόνισε, καθώς τα άγρια ζώα βρίσκονταν γύρω από την σορό της 19χρονης κοπέλας. Οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η 19χρονη έφερε δαγκώματα από τα ντίνγκο, ωστόσο δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου της νεαρής κοπέλας.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν η νεαρή κοπέλα πνίγηκε ή πέθανε εξαιτίας της επίθεσης από τα ντίνγκο». Η σορός της κοπέλας μεταφέρθηκε από το σημείο και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί που εντόπισαν το νεαρό κορίτσι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ παράλληλα προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με την οικογένεια της 19χρονης στον Καναδά, χώρα καταγωγής του θύματος.

