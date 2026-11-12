Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μέλος της φρουράς στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον έκανε αυστηρή παρατήρηση στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τη συνοδεία του για τη συμπεριφορά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο δεκανέας Ιγκλέσιας υπενθύμισε στους επισκέπτες την ανάγκη διατήρησης σιωπής και σεβασμού στον χώρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους για την Ημέρα των Βετεράνων.

Μία ημέρα μετά το περιστατικό, ο υπουργός Άμυνας απένειμε στον δεκανέα το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδική τελετή στο Πεντάγωνο.

Ο Πιτ Χέγκσεθ εξήρε δημόσια τη στάση του στρατιώτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των προτύπων και του σεβασμού προς τα καθήκοντα της φρουράς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη συνέχεια είχε το περιστατικό στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου μέλος της φρουράς έκανε παρατήρηση στον Πιτ Χέγκσεθ και συνεργάτες του για τη συμπεριφορά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μόλις μία ημέρα αργότερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αποφάσισε να τιμήσει τον στρατιώτη που παρενέβη, απονέμοντάς του μετάλλιο Επιδοκιμασίας.

Ο Χέγκσεθ εξήρε τη στάση του δεκανέα Ιγκλέσιας μέσα από ανάρτησή του, γράφοντας: «Αγαπάμε τους στρατιώτες, αγαπάμε τα πρότυπα, εύγε δεκανέα». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πατριώτες, συνεχίστε».

Advertisement

Advertisement

We love soldiers.

We love standards.

Well done, Specialist.



Carry on Patriots. pic.twitter.com/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

Στο πλαίσιο της βράβευσης, ο υπουργός υποδέχθηκε στο Πεντάγωνο μέλη του 3ου Συντάγματος Πεζικού, το οποίο είναι γνωστό με την ονομασία «Η Παλαιά Φρουρά». Εκεί απένειμε στον δεκανέα Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε τα καθήκοντά του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11 Νοεμβρίου 2026.

Το αρχικό περιστατικό είχε σημειωθεί την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Χέγκσεθ στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, με αφορμή την Ημέρα των Βετεράνων. Ο υπουργός, η σύζυγός του, Τζένιφερ, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ρανταμπάου φωτογραφήθηκαν μπροστά από το μνημείο.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των φωτογραφιών, ορισμένα μέλη της συνοδείας άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν δυνατά. Τότε ο δεκανέας Ιγκλέσιας, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης, διέκοψε την πορεία του και απευθύνθηκε στην ομάδα, υπενθυμίζοντας τους κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο. «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο από τη στιγμή της παρατήρησης δημοσιοποίησε το CNN, καταγράφοντας την παρέμβαση του στρατιώτη προς τον υπουργό και τους συνεργάτες του.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε ήδη τοποθετηθεί υπέρ της στάσης του δεκανέα, επισημαίνοντας ότι «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια».