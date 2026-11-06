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Οι Δημοκρατικοί, που απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σχεδιάζουν αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο για τη διαχείριση του Πενταγώνου, τις απομακρύνσεις ανώτατων αξιωματικών και τις αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Χέγκσεθ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του προς τον Υπουργό, αν και αναλυτές και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εγείρουν ερωτήματα για την παραμονή του στη θέση του.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι προανήγγειλε κατάθεση πρότασης παραπομπής, προειδοποιώντας για επερχόμενες δίκες και ακροάσεις που θα ακολουθήσουν μόλις μεταβιβαστεί η εξουσία του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.

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O Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο δεσμεύεται να αντιπαλέψει τις προσπάθειες στο Κογκρέσο για την παραπομπή του (impeachment), ενώ υπερασπίζεται τον πόλεμο στο Ιράν χαρακτηρίζοντάς τον «γενναίο και ιστορικό» — παρά το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικανούς γι’ αυτόν στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας.

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν σε μια στιγμή που τα ειρωνικά σχόλια των αντιπάλων του στο Κογκρέσο εντείνονται, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το αν ενδέχεται να αποπέμψει τον Χέγκσεθ. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιδοκιμασία του για τον επικεφαλής του Πενταγώνου.

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Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, αναρρωτιόταν σε ανάρτησή του: «Γιατί παραμένει ακόμη ο Πιτ Χέγκσεθ;».

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, αποτελεί μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που έχει αποκτήσει εχθρούς ακόμη και εντός του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Οι επικριτές του στο Κογκρέσο εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν —γεγονός που, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, στοίχισε στους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο του Κογκρέσου—στις απομακρύνσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων, καθώς και στις τεταμένες σχέσεις του με τους νομοθέτες, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει την έγκριση ενός πακέτου αμυντικών δαπανών ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

At the War Department: We Stand. We Fight. We Defend the Republic. https://t.co/Kkr0DazmCE — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2026

Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κέρδισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές της Τρίτης, έχουν δεσμευτεί να διερευνήσουν τη δράση του Χέγκσεθ και τον τρόπο διοίκησης του Πενταγώνου από τον ίδιο. Σύμφωνα με συνεργάτες στο Κογκρέσο, η έρευνα αυτή θα αφορά, μεταξύ άλλων, και την απομάκρυνση του Προέδρου του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι υποσχέθηκε να καταθέσει εκ νέου πρόταση παραπομπής κατά του Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η εν λόγω διαδικασία θα είναι «πολύ πιο ήπια» σε σχέση με όσα τον περιμένουν όταν οι Ρεπουμπλικανοί παραδώσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς, το επόμενο έτος. «Θα υπάρξουν ακροάσεις και δίκες», έγραψε ο Μάσι στην πλατφόρμα X.

Ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τη θητεία του στο Πεντάγωνο μέσω ενός βίντεο διάρκειας άνω των τεσσάρων λεπτών, στο οποίο εξήρε την απομάκρυνση ανώτερων στελεχών του Πενταγώνου, τον τερματισμό των πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και την απαγόρευση συμμετοχής τρανς ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις.

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«Βλέπετε, μου επιτίθενται —επιτίθενται σε εμάς— επειδή είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν πρόκειται να πετύχει. Δεν θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο Χέγκσεθ κοιτάζοντας την κάμερα. Χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια παραπομπής του (impeachment) «παρωδία», ο Χέγκσεθ υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραπεμφθεί δύο φορές. «Όλα αυτά αφορούν μια πολιτική προσωπικής εξόντωσης. Δεν πέτυχε εναντίον του Προέδρου Τραμπ, και δεν θα πετύχει ούτε με εμένα. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό», ανέφερε.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Χέγκσεθ, όταν ρωτήθηκε αν αναμένονται αλλαγές στο προσωπικό, δηλώνοντας ότι ο υπουργός Άμυνας έχει «κάνει φανταστική δουλειά» και υπονοώντας ότι οι αντιδράσεις εναντίον του συνδέονται με την απομάκρυνση στρατηγών. «Είχαμε τόσους πολλούς στρατηγούς. Όλοι ήταν στρατηγοί τεσσάρων αστέρων. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και πολλοί από αυτούς ήταν “woke” (προσηλωμένοι σε μια συγκεκριμένη προοδευτική ιδεολογία). Δεν μου αρέσουν οι “woke” στρατηγοί. Επομένως, είναι πιθανό να αντιμετωπίζει αντιδράσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ εξήρε επίσης τον ρόλο του Χέγκσεθ στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν. «Η κατάσταση στη Βενεζουέλα ήταν απίστευτη… και στο Ιράν, βρισκόμαστε εκεί εδώ και επτά μήνες και ελέγχουμε όλα όσα θέλαμε να ελέγξουμε», ανέφερε.

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Στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ ενδέχεται ακόμη να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αξιολογούν τις εκλογικές τους απώλειες. Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αμφισβήτησε δημόσια αν ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε τον κόπο, δηλώνοντας ότι κόστισε στους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι δηλώσεις αυτές —που χαρακτηρίστηκαν ασυνήθιστες— εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ θα προχωρήσει τελικά στην απειλούμενη επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

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Ένας σύμβουλος του Τραμπ ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ «ενδέχεται να βρεθεί στο στόχαστρο» εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Τ

ο Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ είναι «100% αφοσιωμένος» στο έργο της ηγεσίας του Πενταγώνου μέχρι τη λήξη της θητείας του Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ απηύθυνε έκκληση στους «πατριώτες» νομοθέτες να εγκρίνουν ένα αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων του Πενταγώνου για τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες προτεραιότητες δαπανών. «Ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για τον πόλεμο —ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μια θαρραλέα και ιστορική προσπάθεια που θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα— οφείλουμε να συνεχίσουμε την ανοικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών μας, όπως έπραξε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τομ Τίλλις, δήλωσε στο δίκτυο CBS News το βράδυ της Τρίτης ότι ο Χέγκσεθ θα βρεθεί αντιμέτωπος με «λογοδοσία», ενώ επισήμανε ότι οι τεταμένες σχέσεις του με τους νομοθέτες υπονομεύουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ στο Κογκρέσο για την έγκριση ενός πακέτου αμυντικών δαπανών ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

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Ο Χέγκσεθ ενδέχεται επίσης να βρεθεί στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών όσον αφορά την πολιτική του για την Ουκρανία, καθώς και για τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον σκαφών στη Λατινική Αμερική που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών — ενέργειες τις οποίες ορισμένοι Δημοκρατικοί χαρακτηρίζουν ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο Δημοκρατικός που αναμένεται να ηγηθεί της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων το επόμενο έτος, υποσχέθηκε αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από τον πόλεμο με το Ιράν έως αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε διάβρωση της «απολιτικής βάσης των ενόπλων δυνάμεων».

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