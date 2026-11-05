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Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, καθώς κέρδισε μια ιστορική εκλογική αναμέτρηση για λογαριασμό των Δημοκρατικών και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής της χώρας.

Η προεκλογική εκστρατεία του Ελ Σαγιέντ επικεντρώθηκε στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ώρα που ορισμένοι πολιτικοί αντίπαλοι τον κατηγόρησαν ότι θέλει να επιβάλει στις ΗΠΑ τον ισλαμικό νόμο, γνωστό ως Sharia Law (Σαρία).

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Ο ίδιος απάντησε αστειευόμενος στις κατηγορίες των πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μη με πιστεύετε όταν λένε ότι υποστηρίζω τη Sharia Law. Εγώ είμαι υπέρ της Shawarma Law. Αν πάρεις shawarma και έχει μαρούλι μέσα, δεν είναι shawarma. Είναι απλώς σάντουιτς».

Τι είναι το Shawarma

Το Shawarma είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές φαγητό στην Μέση Ανατολή. Θυμίζει αρκετά το ελληνικό σουβλάκι ή τον γύρο και περιλαμβάνει συνήθως κρέας, πίτα ή λεπτή αραβική πίτα, σάλτσα σκόρδου (toum), πίκλες, κρεμμύδι και διάφορα λαχανικά.

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Την ίδια στιγμή, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα παλαιότερο βίντεο που δείχνει τον Ελ Σαγιέντ να φτιάχνει Shawarma, δίνοντας παράλληλα συνέντευξη. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής δείχνει να τα πάει αρκετά καλά με την συγκεκριμένη δοκιμασία, απαντώντας μάλιστα σε διάφορες ερωτήσεις γύρω από την πολιτική επικαιρότητα των ΗΠΑ.



