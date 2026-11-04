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Ο ιατρός στο επάγγελμα αναμένεται να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η προεκλογική εκστρατεία του ελ Σαγιέντ επικεντρώθηκε στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από εσωκομματικές αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς και την υποστήριξη του Ρότζερς από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ελ Σαγιέντ απάντησε ειρωνικά στις προσωπικές επιθέσεις του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

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Τη νίκη του στις εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν εξασφάλισε, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Ο υποψήφιος επικρατεί του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς, διεκδικώντας μια ιστορική πρωτιά, καθώς αναμένεται να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε ο ελ Σαγιέντ κατά τη διάρκεια της νικητήριας ομιλίας του. Ο ιατρός στο επάγγελμα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στέλνοντάς του ένα σκωπτικό μήνυμα ενόψει της ορκωμοσίας του τον ερχόμενο Ιανουάριο.

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Abdul El-Sayed to JD Vance: JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you’re constitutionally obligated to swear me in in January. https://t.co/4XwZejXsm8 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

«Τζέι Ντι, χαμπίμπι (αγαπητέ μου), υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι είσαι συνταγματικά υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη «habibi» για να προσδώσει χιουμοριστικό τόνο στην αιχμή του προς τον αντιπρόεδρο.

Ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ είναι γιατρός και έχει διατελέσει επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας τόσο στο Ντιτρόιτ όσο και στην κομητεία Γουέιν. Στην εκλογική αναμέτρηση του Μίσιγκαν επικράτησε του πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς, ο οποίος είχε λάβει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Μίσιγκαν αποτελεί μία από τις πολιτικά κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καταφέρει να επικρατήσει εκεί με μικρή διαφορά στις εκλογές του 2024. Με καταμετρημένο το 52% των ψήφων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο Δημοκρατικός υποψήφιος συγκέντρωνε ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 50%, έναντι ποσοστού άνω του 47% για τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.

Η προεκλογική εκστρατεία του ελ Σαγιέντ είχε έντονα προοδευτικό χαρακτήρα, με βασικούς άξονες την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου βρέθηκε αντιμέτωπος με επιθέσεις που αφορούσαν τη μουσουλμανική του πίστη, αλλά και με πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Σημαντική ένταση προκάλεσε στην προεκλογική αναμέτρηση η αιφνιδιαστική απόφαση της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς να στηρίξει τον Μάικ Ρότζερς, λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία για την έδρα του γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς, ο οποίος αποχωρεί.

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Η Στίβενς είχε προηγουμένως ηττηθεί από τον ελ Σαγιέντ στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα των Δημοκρατικών, που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι. Η απόφασή της να υποστηρίξει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, με κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών να κάνουν λόγο για «προδοσία». Παράλληλα, συνεργάτες της υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Η ίδια αιτιολόγησε τη στάση της επικαλούμενη το «μίσος» και τις σχέσεις του ελ Σαγιέντ με τον Χασάν Πάικερ, αριστερό πολιτικό σχολιαστή και streamer. Η τοποθέτησή της προκάλεσε επιπλέον συζητήσεις, καθώς στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Μάικ Ρότζερς «τυφλό υποστηρικτή» της «επικίνδυνης ατζέντας» του Ντόναλντ Τραμπ.

Abdul El-Sayed to Trump: Donald, look, I know you struggled with my name. So after JD swears me in in January, you can just go on and call me Senator. https://t.co/47FD4QMYUa Advertisement November 4, 2026

Παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις και την υποστήριξη της Στίβενς προς τον αντίπαλό του, ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ συνέχισε την προεκλογική του προσπάθεια, ανακοινώνοντας ότι συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αιφνιδιαστική απόφαση της βουλευτού.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πραγματοποίησαν επισκέψεις στο Μίσιγκαν, συμμετέχοντας στην προεκλογική κινητοποίηση υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Ο Τραμπ εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις κατά του Δημοκρατικού αντιπάλου του Ρότζερς, αποκαλώντας τον «βίαιο τρομοκράτη». Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος στη συνέχεια αρνήθηκε να υιοθετήσει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε, επίσης, να αναφέρεται στον ελ Σαγιέντ χρησιμοποιώντας το μεσαίο του όνομα, «Μοχάμεντ», γεγονός που προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση του Δημοκρατικού υποψηφίου.

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«Δεν με ενδιαφέρει πώς προφέρει το όνομά μου. Δεν με νοιάζει καν που θυμάται ολόκληρο το όνομά μου. Γιατί μετά τον Νοέμβριο μπορεί απλώς να με αποκαλεί “γερουσιαστή”. Για σένα θα είμαι ο γερουσιαστής Μοχάμεντ, φίλε», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο, τόσο λόγω της πολιτικής σημασίας της πολιτείας όσο και εξαιτίας των αντιπαραθέσεων που συνόδευσαν την υποψηφιότητα του Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, ο οποίος διεκδίκησε μια ιστορική θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από The Guardian

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