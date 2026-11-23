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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (19/11) σε εστιατόριο χιονοδρομικού κέντρου στην Κίνα, όταν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πυρόσβεσης ενεργοποιήθηκε και άρχισε να καταβρέχει πινακίδα που απεικόνιζε φλόγες από ψησταριά, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιεί θερμικούς αισθητήρες και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές εστίες πυρκαγιάς και να ενεργοποιεί αυτόματα τους μηχανισμούς κατάσβεσης.

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Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι αισθητήρες εντόπισαν υψηλή θερμοκρασία στον χώρο, η οποία φέρεται να προερχόταν από ψησταριά με κάρβουνα που λειτουργούσε πίσω από έναν τοίχο. Στη συνέχεια, το σύστημα αναζήτησε οπτικά την πιθανή εστία κινδύνου και κατέληξε σε μια φωτεινή διαφημιστική πινακίδα με σχέδιο που απεικόνιζε έντονες φλόγες.

Αφού φέρεται να αναγνώρισε λανθασμένα την πινακίδα ως σημείο εκδήλωσης φωτιάς, το σύστημα έθεσε σε λειτουργία τους αυτόματους εκτοξευτήρες νερού, οι οποίοι άρχισαν να ρίχνουν μεγάλες ποσότητες νερού απευθείας πάνω της.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται η συνεχής ρίψη νερού στην πινακίδα και η έκπληξη των θαμώνων, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.