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Οι κρατούμενες καταγγέλλουν βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκαστικές ομολογίες, ενώ διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν την ανησυχητική αύξηση των πολιτικά υποκινούμενων εκτελέσεων στη χώρα.

Η ιρανική κυβέρνηση απορρίπτει τις καταγγελίες περί κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται στο Σύνταγμα και αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ωστόσο, ειδικοί του ΟΗΕ εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αυξανόμενο μοτίβο των θανατικών καταδικών, τονίζοντας ότι το Ιράν καταγράφει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς εκτελέσεων παγκοσμίως.

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Σοκ προκαλούν τα βασανιστήρια που περνούν γυναίκες στο Ιράν, οι οποίες έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, ενώ ορισμένες βρίσκονται αντιμέτωπες ακόμη και με την εκτέλεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η μία από αυτές είναι η 21χρονη Ταράνεχ Ραχίμι, στην οποία έχει επιβληθεί θανατική ποινή μετά τη σύλληψή της κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

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Η υγεία της έχει παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Όπως μεταφέρει ο ξάδελφός της, τα πόδια της φέρουν βαριά τραύματα από ξυλοδαρμούς, ενώ μια λοίμωξη στο αυτί, που προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι το οποίο δεν έλαβε ιατρική φροντίδα, έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ισορροπίας.

«Προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το ηθικό της», λέει στο BBC News Persian ο Μασούντ Νουρμοχαμαντί, ο οποίος κατοικεί στις ΗΠΑ. Όπως συμπληρώνει, ωστόσο, «υπάρχουν ημέρες που ξεσπά σε κλάματα».

Η Ταράνεχ συνελήφθη μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, εξαιτίας της συμμετοχής τους στις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ξάδελφό τους, όταν η μητέρα τους κατάφερε να τις επισκεφθεί για πρώτη φορά στη φυλακή, δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει. Τα πρόσωπά τους ήταν παραμορφωμένα από το πρήξιμο και τους μώλωπες, ενώ είχαν υποστεί και τράβηγμα των μαλλιών τους. Μπόρεσε να καταλάβει ποιες ήταν μόνο ακούγοντας τις φωνές τους.

Two Iranian twin sisters say they walked into court to file a complaint against the IRGC for alleged torture and sexual assault, only to find the very official they accused was the judge assigned to their case.



Taraneh and Romina Rahimi, now 21, were arrested after… pic.twitter.com/g4o92Rvsng — Fox News World (@FNCGlobalNews) November 19, 2026

Ο Νουρμοχαμαντί καταγγέλλει ακόμη ότι η Ταράνεχ υποχρεώθηκε να υπογράψει ομολογία, έπειτα από απειλές των ανακριτών πως θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά της.

Η 21χρονη συγκαταλέγεται στις έξι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο το 2026 για υποθέσεις σχετικές με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Μαΐ Σάτο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

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Παρότι οι άνδρες που έχουν λάβει αντίστοιχες καταδίκες είναι σαφώς περισσότεροι, η επιβολή της εσχάτης των ποινών σε γυναίκες διαδηλώτριες και πολιτικές αντιφρονούσες έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Ράχα Μπαχρεϊνί, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ιράν, περιγράφει την εξέλιξη ως μια «φρικτή αύξηση» των πολιτικά υποκινούμενων εκτελέσεων.

«Comunque verrai giustiziata: che tu muoia dal dolore alla gamba o che tu muoia paralizzata, che differenza fa?». Nessuna pietà, nemmeno da parte dell'addetto all'infermeria del carcere, di fronte alla disperazione di Taraneh Rahimi. La ragazza non ha nemmeno 20 anni. Chiede… pic.twitter.com/EgQiQLgumJ — La Stampa (@LaStampa) September 7, 2026

Οι δύο αδελφές συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδηλώσεων.

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Για περισσότερο από τρεις μήνες, οι συγγενείς τους αγνοούσαν ακόμη και το μέρος στο οποίο κρατούνταν. Οι δύο γυναίκες παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις στην Ισφαχάν, κοντά στο σημείο όπου είχε χάσει τη ζωή του μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το BBC αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του απόσπασμα από το έγγραφο καταδίκης της Ταράνεχ, στο οποίο αναφέρεται ότι κρίθηκε ένοχη για «μοχαρεμπέχ», αδίκημα για το οποίο προβλέπεται η θανατική ποινή από τον ιρανικό Ποινικό Κώδικα. Ως αποδεικτικό στοιχείο της κατηγορίας καταγράφεται η «επίδειξη αιχμηρού όπλου με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων». Στη Ρομίνα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών για συνέργεια στην ίδια πράξη.

Ο ξάδελφος των δύο γυναικών επιμένει ότι αμφότερες απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ταράνεχ είχε στην κατοχή της αιχμηρό αντικείμενο. Από την πλευρά της, η Μαΐ Σάτο επισημαίνει ότι οι αδελφές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης υπόθεσης στην οποία δέκα άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς αποδίδεται στον καθένα.

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«Ελπίζω να δω ένα ελεύθερο Ιράν πριν από την αγχόνη»

Οι καταγγελίες για κακοποίηση στη διάρκεια της κράτησης αφορούν και τις δύο αδελφές. Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι οι συνήγοροί τους έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά την ανάκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, την έρευνα για τις καταγγελίες έχει αναλάβει αξιωματούχος τον οποίο οι ίδιες κατηγορούν για συμμετοχή στα βασανιστήρια.

Παρόμοιες εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνουν και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εκτέλεσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται η 33χρονη Μαχμπουμπέ Σαμπανί, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο τον Σεπτέμβριο, με βάση τη νομοθεσία του Ιράν περί κατασκοπείας. Οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι είχε βοηθήσει στη μεταφορά τραυματισμένων διαδηλωτών.

Μέσα από ηχητικό μήνυμα που έστειλε από τη φυλακή της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση για την ίδια αλλά και τις υπόλοιπες κρατούμενες. «Όλοι βρίσκονται σε τρομερή ψυχολογική κατάσταση, ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων οι ποινές έχουν οριστικοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στις φυλακές της ίδιας πόλης κρατείται και η 23χρονη Νατζμέ Αμινί. Είχε συλληφθεί μετά τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της βλασφημίας, σύμφωνα με το BBC.

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«Όσο είμαι ζωντανή, έχω μία ελπίδα: να δω ένα ελεύθερο και ευημερούν Ιράν πριν τελειώσει η ζωή μου στην αγχόνη», αναφέρεται σε ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στην ίδια.

Στη λίστα των γυναικών που κινδυνεύουν να εκτελεστούν βρίσκεται επίσης η 27χρονη Μοντζντέχ Χασεμί Μπαζαργκανί, η οποία συνελήφθη τον Απρίλιο, εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταδίκη της σχετίζεται με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την κατασκοπεία.

Σε ηχητικό από τηλεφωνική συνομιλία της με τη φυλακή, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική οργάνωση Tavaana, η 27χρονη καταγγέλλει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ υποστηρίζει πως αναγκάστηκε να ομολογήσει.

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«Με κατηγόρησαν για κατασκοπεία. Λένε ότι πληρώθηκα γι’ αυτό. Αν είχα πληρωθεί για κατασκοπεία, θα είχα αυτοκίνητο ή σπίτι. Δεν έχω τίποτα», ακούγεται να δηλώνει.

Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί και στις τέσσερις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν πολιτικά κίνητρα.

Τα στοιχεία για την καταστολή των διαδηλώσεων αποτυπώνουν το μέγεθος της βίας. Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει περισσότερους από 7.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν διαδηλωτές. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Τεχεράνη αποδίδει την αναταραχή στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες» και «ταραχοποιούς». Η επίσημη εκδοχή της ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για 3.117 νεκρούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Μαΐ Σάτο αναφέρει ότι τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν ήδη εκτελεστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Επιπλέον, καταγράφει τρεις ακόμη γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο μέσα στο 2026 για διαφορετικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η βλασφημία, η «διαφθορά επί της Γης» και η κατασκοπεία.

Οι εννέα συνολικά θανατικές καταδίκες γυναικών υπερβαίνουν τα αντίστοιχα περιστατικά που είχε καταγράψει η HRANA για παρόμοια αδικήματα σε ολόκληρη την περίοδο έως το 2025, η οποία εκτείνεται σε μία δεκαετία. Μάλιστα, σε κανένα από τα προηγούμενα έτη ο αριθμός δεν είχε ξεπεράσει τις τρεις.

Από τις καταδίκες που συνδέονται με τις διαδηλώσεις, τρεις έχουν ακυρωθεί, ωστόσο δύο από τις υποθέσεις οδηγήθηκαν ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η Σάτο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα «ολοένα και συχνότερο μοτίβο», στο πλαίσιο του οποίου ποινές θανάτου που έχουν ακυρωθεί επανέρχονται μέσω διαφορετικού δικαστικού τμήματος, όταν πλέον έχει μειωθεί η δημόσια προσοχή.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε τις αναφορές περί βασανιστηρίων, σεξουαλικής κακοποίησης και αύξησης των θανατικών ποινών για υποθέσεις που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις. Χαρακτήρισε μάλιστα τις σχετικές καταγγελίες «παραπλανητικές».

Στην ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι οι καταδίκες για τα γεγονότα του Ιανουαρίου αφορούσαν περιπτώσεις «εσκεμμένης δολοφονίας» ή «μοχαρεμπέχ», επιμένοντας ότι κανείς δεν καταδικάστηκε σε θάνατο αποκλειστικά για την ειρηνική συμμετοχή του σε διαμαρτυρία.

Παράλληλα, η πρεσβεία υποστήριξε ότι οι δικαστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με βάση το Σύνταγμα και τις αρχές του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι «οι ομολογίες που αποσπώνται υπό πίεση δεν έχουν καμία νομική ισχύ».

Σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, το Ιράν καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων σε αναλογία με τον πληθυσμό του σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ειδικότερα, η HRANA κατέγραψε 2.003 εκτελέσεις από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, μεταξύ των οποίων και 47 γυναίκες. Οι περισσότερες αφορούσαν αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία και η διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: BBC