Διαρρήκτες μπήκαν στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ

Βρετανία: Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον

Συνέλαβαν δύο Αλβανούς για τη διάρρηξη στο εξοχικό Γουίλιαμ και Κέιτ στο Νόρφολκ: Δεν γνώριζαν ότι ήταν βασιλική κατοικία (βίντεο)

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Έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα και ένα ρολόι είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αντικείμενα που αφαίρεσαν οι δύο άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δύο Αλβανοί υπήκοοι, ο 34χρονος Μίργκεν Ντόκου και ο 32χρονος Αρίλεν Ντότσι, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τετάρτη, στο δικαστήριο του Νόριτς, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενη περιοχή του βασιλικού κτήματος στο Σάντρινγκχαμ.

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Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε έξω από την κατοικία και ένας τρίτος ύποπτος, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.



Σύμφωνα με την εισαγγελική περιγραφή, οι δράστες αναρριχήθηκαν σε υδρορροή του κτηρίου και από εκεί απέκτησαν πρόσβαση στο δωμάτιο-γκαρνταρόμπα του πριγκιπικού ζεύγους.

Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από εργαζόμενο στην κατοικία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε δασική έκταση, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το ακίνητο, όπου και συνελήφθησαν.

Η υπόθεση θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς η εισαγγελία χρειάζεται να λάβει την προβλεπόμενη έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα της Βρετανίας για να προχωρήσει η κατηγορία της παράνομης εισόδου σε προστατευόμενο χώρο.



Η διάρρηξη έγινε στο Άνμερ Χολ, μια κατοικία δέκα υπνοδωματίων, την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ είχε χαρίσει στον Ουίλιαμ και την Κέιτ για τον γάμο τους, το 2011. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το σπίτι ήταν άδειο.

Το ακίνητο αποτελεί χώρο διαμονής του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά τις διακοπές και τις σύντομες αποδράσεις τους. Η βασική τους κατοικία βρίσκεται στο κτήμα του κάστρου του Ουίνδσορ, στα δυτικά του Λονδίνου.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν γίνονται σχόλια για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.

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