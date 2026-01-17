Μεγάλη είναι η κόντρα ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, με αφορμή την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να μην εξοπλίσει τον στόλο της με το δορυφορικό Wi-Fi Starlink του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να εγκαταστήσει το σύστημα Starlink του Μασκ σε κανένα από τα περίπου 600 αεροσκάφη της εταιρείας. Ο Μάικλ Ο’Λίρι επικαλέστηκε το αυξημένο κόστος στα καύσιμα, λόγω της αεροδυναμικής αντίστασης που προκαλεί η κεραία του συστήματος, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κοστίσει στην Ryanair έως και 250 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Advertisement

Advertisement

Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε τον CEO «παραποληροφορημένο» μέσω X και πρόσθεσε πως η Ryanair δεν γνωρίζει να μετράει σωστά την επίδραση που έχει ο εξοπλισμός στην κατανάλωση των καυσίμων. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες, όταν ο Ο’Λίρι, μιλώντας σε ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό ανέφερε ότι ο Μασκ «δεν ξέρει τίποτα» σχετικό με την αεροπορία και την αεροδυναμική, αποκαλώντας τον μάλιστα «ηλίθιο» και χαρακτηρίζοντας ως βόθρο το X.

Ο Μασκ επανήλθε την Παρασκευή και απάντησε σε εξίσου υψηλούς τόνους. «Ο CEO της Ryanair είναι εντελώς ηλίθιος. Απολύστε τον», έγραψε στο X. Όταν χρήστης σχολίασε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει τη Ryanair και να απολύσει ο ίδιος τον Ο’Λίρι, ο δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Καλή ιδέα».

Πάντως, ο Μασκ μέσω του Starlink επιχειρεί να παρέχει ταχύτερο και πιο αξιόπιστο Wi-Fi την ώρα της πτήσης και ήδη περισσότερες από 24 αεροπορικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει ή ανακοινώσει την εγκατάστασή του στους στόλους τους. Η United Airlines, η Qatar Airways και η Lufthansa είναι μόνο μερικές από αυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει.