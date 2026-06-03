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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ η υπόθεση του 22χρονου Ρόνι Γιαχίρ Αλβαρένγκα Ριβέρα από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία δύο γυναικών μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 30 Απριλίου σε πολυκατοικία όπου διέμενε ο κατηγορούμενος. Θύμα ήταν η γειτόνισσά του Έντι Ρακέλ Χερνάντεζ Καστίγιο, την οποία φέρεται να μαχαίρωσε 50 φορές. Ο λόγος που φέρεται να οδήγησε στην επίθεση ήταν ο θόρυβος που έκανε η γυναίκα, καθώς φορούσε ψηλοτάκουνα και μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο.

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Η εισαγγελέας της κομητείας Νασάου, Αν Ντόνελι, ανέφερε ότι ο Ριβέρα είπε στους αστυνομικούς πως ο θόρυβος τον είχε εξοργίσει, ενώ όταν συνελήφθη τα ρούχα του ήταν γεμάτα αίματα.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο 22χρονος παραδέχθηκε πως γνώριζε ότι θα συλληφθεί για την πρώτη δολοφονία και αποφάσισε να πραγματοποιήσει ακόμη μία επίθεση. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου φέρεται να περίμενε έξω από τον χώρο εργασίας του τη συνάδελφό του Άνα Μαρία ντε Αγκίλα Κόρντοβα, μητέρα τριών παιδιών.

Η 42χρονη εργαζόταν σε εστιατόριο Wendy’s και, σύμφωνα με τις αρχές, δέχθηκε επίθεση όταν βγήκε για να πετάξει σκουπίδια. Ο Ριβέρα φέρεται να είχε διαφωνία μαζί της και να ένιωσε ότι του φέρθηκε με ασέβεια. Στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με πολλαπλές μαχαιριές.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, κάλεσε την αστυνομία και φέρεται να είπε: «Σκότωσα κάποιον απόψε».

Ο Ριβέρα, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και για επιπλέον αδικήματα. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές.

🚨2 MORE SANCTUARY STATE KILLINGS: Illegal Alien from El Salvador just arrested for murdering 2 women in 2 separate attacks on Long Island, stabbing them both to death.@GovKathyHochul is directly responsible.



She harbored Rony Yahir Alvarenga Rivera. pic.twitter.com/yAmZw7kwaG — Dapper Detective (@Dapper_Det) May 3, 2026