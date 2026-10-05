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Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 27χρονος διανομέας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, καθώς φέρεται να είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη σχέση της αδελφής του.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των δραστών ήταν ο 26χρονος σύντροφος της αδελφής του, Μουχαρέμ Γ., ο οποίος μαζί με ακόμη τρία άτομα φέρεται να έστησε ενέδρα στον 27χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

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Ο Αχμέτ Γιασίν Ε., ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα κεμπάπ, πήγαινε να παραδώσει παραγγελία όταν οι τέσσερις άνδρες, που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες, τον πλησίασαν και του ζήτησαν να κατέβει από τη μηχανή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δράστες τον απείλησε με όπλο, ενώ στη συνέχεια τον έβρισαν, του έβγαλαν το κράνος και άρχισαν να τον χτυπούν με αυτό, καθώς και με γροθιές και κλωτσιές. Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο.

İstanbul Sarıyer’de motokurye Ahmet Yasin E., iddiaya göre ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından yolu kesilerek tekme ve yumruklarla darbedildi; başına kaskla vuruldu. Olay anı kask kamerasına yansıdı https://t.co/IWSnU0ImzW https://t.co/4LAlOlw0o9 — Habertürk (@Haberturk) October 4, 2026

Ο 27χρονος υπέστη, σύμφωνα με το DHA, κάταγμα στη μύτη και την πλάτη και μετά την επίθεση υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Μουχαρέμ Γ. και του 37χρονου φίλου του, Φατίχ Μ.

Ο Αχμέτ Γιασίν Ε. φέρεται να διαφωνούσε με τη σχέση της αδελφής του με τον Μουχαρέμ Γ., με τον οποίο είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κατάστημα ντονέρ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του είχε στείλει μήνυμα στο οποίο φέρεται να έγραφε: «Δεν θέλω να σε βλέπω στις περιοχές Τσελικτεπέ και Σεϊραντεπέ».

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση.