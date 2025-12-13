Εντείνουν αυτή την εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους οι Γάλλοι αγρότες κατά της αγροτικής πολιτικής και των κανόνων υγείας των ζώων, με διαδηλώσεις στη νοτιοδυτική Γαλλία να αναδεικνύουν την αυξανόμενη οργή για την υποχρεωτική σφαγή βοοειδών μετά από κρούσματα οζώδους δερματίτιδας (Lumpy Skin Disease – LSD).

Την Πέμπτη (11/12) σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών στο νότιο διαμέρισμα Αριέζ, κοντά στα ισπανικά σύνορα, όταν κτηνίατροι κλήθηκαν να θανατώσουν αγελάδες σε αγρόκτημα που θεωρήθηκε δυνητικά μολυσμένο.

🚨 En colère après l'abattage d'un cheptel en Ariège, les agriculteurs mobilisés à Limoges ont déversé du lisier sur les véhicules de la police. pic.twitter.com/AZcSLrzvfn — Frontières (@Frontieresmedia) December 12, 2025

Στην πόλη Αζέν, στο διαμέρισμα Λοτ-ε-Γκαρόν, περίπου 60 τρακτέρ κατέφθασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από Πέμπτη προς Παρασκευή, με τους αγρότες να πετούν κοπριά και ελαστικά έξω από δημόσια κτίρια.

Δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να ανακαταλάβουν αγρόκτημα στο χωριό Bordes-sur-Arize, όπου αγρότες είχαν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την ευθανασία περισσότερων από 200 αγελάδων.

🚨🚜 🇫🇷 ALERTE INFO : Des agriculteurs remplissent des bâtiments gouvernementaux de lisier. Ils protestent contre les accords commerciaux du Mercosur imposés par l’UE.



La révolution agricole est en marche. pic.twitter.com/KWGqJX43ct — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) December 13, 2025

Σε άλλες περιοχές του νότου, αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από κυβερνητικά κτίρια και απέκλεισαν δρόμους, ενώ στο διαμέρισμα Σαράντ-Μαριτίμ βανδαλίστηκαν γραφεία περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο Ζοζέ Πέρεθ, πρόεδρος του ανεξάρτητου αγροτικού συνδικαλιστικού σωματείου Coordination Rurale στο Λοτ-ε-Γκαρόν, προειδοποίησε ότι ο κλάδος βρίσκεται στα όριά του. «Διαμαρτυρόμαστε εδώ και δύο χρόνια και τίποτα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το 10% των αγροτών στην περιοχή ετοιμάζεται να κηρύξει πτώχευση, ενώ το 75% αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η ένωση χαρακτήρισε μάλιστα την υπουργό Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ «πυροσβέστη-εμπρηστή» για τον χειρισμό της κρίσης.

🔴 Des soutiens aux agriculteurs mettent le feu à des ballots de paille pour bloquer les forces de l’ordre



En direct sur Tocsin + : https://t.co/l8AETiJpqO#AgriculteursEnColère #ariege #dermatosenodulaire pic.twitter.com/1EadDQfEyb — Tocsin (@Tocsin_Media) December 11, 2025

Η κυβερνητική πολιτική της θανάτωσης ολόκληρων κοπαδιών, ακόμη και όταν έχει μολυνθεί ένα μόνο ζώο, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από δύο μεγάλες αγροτικές ενώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αρκεί στοχευμένη σφαγή και εμβολιασμός. Οι περισσότεροι κτηνίατροι, ωστόσο, διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ασυμπτωματικοί φορείς.

Από τον Ιούνιο έχουν καταγραφεί περίπου 110 εστίες της νόσου στη Γαλλία και έχουν θανατωθεί περίπου 3.000 ζώα. Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι κινητοποιήσεις μπορεί να γενικευθούν, εν μέσω μιας ευρύτερης κρίσης στον αγροτικό τομέα και έντονης δυσαρέσκειας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Les actions d’agriculteurs se poursuivent ce samedi partout en France. Ils dénoncent la stratégie du gouvernement face à la dermatose nodulaire et réclament une vaccination généralisée et la fin de l’abattage systématique des troupeaux.



🎥@geigerxavier 🎙️@bastinheau pic.twitter.com/bAgpJRsa2F — M6 Info (@m6info) December 13, 2025

Η οζώδης δερματίτιδα είναι νόσος που μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπημάτων εντόμων, προκαλώντας πυρετό, εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα των ζώων. Αν και σπάνια αποδεικνύεται θανατηφόρα, πλήττει σοβαρά την παραγωγή γάλακτος και καθιστά τα ζώα μη εμπορεύσιμα.

Merci à @ManonMeunier_UP pour son alerte dès le mois de juillet et le travail réalisé au plus près des éleveurs.#AgriculteursEnColere pic.twitter.com/q3HHdesLPg — Christophe Bex (@ChristopheBex) December 13, 2025

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μαζική σφαγή θεωρείται το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο για τον περιορισμό της νόσου και συνοδεύεται από εμβολιασμούς και ζώνες περιορισμού μετακινήσεων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων. Τοπικοί φορείς έχουν δώσει προτάσεις για εναλλακτικά μέτρα αλλά το υπουργείο Γεωργίας τις απέρριψε.

(Με πληροφορίες από BBC, RFI)

