Στη Σαγκάη ακυρώθηκαν ξαφνικά πολλές ιαπωνικές μουσικές εκδηλώσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από θαυμαστές. Η τραγουδίστρια Maki Otsuki διακόπηκε στη μέση της εμφάνισής της, ενώ η Ayumi Hamasaki τραγούδησε σε άδειο στάδιο 14.000 θέσεων μετά την ακύρωση της συναυλίας της λόγω «ανωτέρας βίας».

Οι ακυρώσεις συνέπεσαν με αυξημένες διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, ύστερα από δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Sanae Takaichi ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση αν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί και αυτό αντανακλάται και σε πολιτιστικές ανταλλαγές.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν τόσο επικρίσεις κατά των κινεζικών αρχών, όσο και εθνικιστικά σχόλια που ζητούσαν την πλήρη ακύρωση ιαπωνικών εκδηλώσεων. Η Hamasaki, παρά την ακύρωση, επέλεξε να τραγουδήσει συμβολικά μπροστά σε άδειες θέσεις, λέγοντας ότι η ψυχαγωγία πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο ιαπωνικές ταινίες άνιμε ανέβαλαν την κυκλοφορία τους στην Κίνα λόγω της διπλωματικής έντασης.