Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διαστημική έρευνα εξετάζει τη δυνατότητα ταξιδιών προς τον Εγγύτατο του Κενταύρου με ταχύτητες που αγγίζουν το 10% έως 20% της ταχύτητας του φωτός.

Προγράμματα όπως το PROCSIMA και το Breakthrough Starshot προτείνουν τη χρήση δεσμών λέιζερ και μικροσκοπικών σκαφών για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η πυρηνική σύντηξη αποτελεί μια εναλλακτική τεχνολογική κατεύθυνση, αν και η ανάπτυξη αξιόπιστων κινητήρων παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τους επιστήμονες.

Παράλληλα, σοβαρά ζητήματα όπως η προστασία από διαστημική σκόνη, η επιβράδυνση των σκαφών και η ανάγκη για τεράστια ενέργεια δυσχεραίνουν την υλοποίηση τέτοιων αποστολών.

Προς το παρόν, οι προτάσεις αυτές παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, με τις πρώτες εφαρμογές να αναμένονται σε αποστολές εντός του ηλιακού μας συστήματος.

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Εδώ και δεκαετίες, η ανθρωπότητα στέλνει διαστημικές αποστολές όλο και μακρύτερα. Από τη Σελήνη και τον Άρη μέχρι τους εξωτερικούς πλανήτες, οι μηχανές μας έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν περιοχές που κάποτε θεωρούνταν απρόσιτες.

Όμως το πραγματικά μεγάλο στοίχημα βρίσκεται πέρα από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

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Το πλησιέστερο άστρο στον Ήλιο, ο Εγγύτατος του Κενταύρου, απέχει περίπου 4,24 έτη φωτός από τη Γη.

Με τις σημερινές ταχύτητες των διαστημοπλοίων, ένα ταξίδι προς εκεί θα απαιτούσε δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Τι θα συνέβαινε όμως εάν ένα μικρό διαστημικό σκάφος μπορούσε να κινηθεί με το 10% της ταχύτητας του φωτός;

Θα ταξίδευε με σχεδόν 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα.

Σε αυτή την ταχύτητα, ο χρόνος μετάβασης μέχρι τον Εγγύτατο του Κενταύρου θα μειωνόταν θεωρητικά σε περίπου 42 χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται η επιτάχυνση και η επιβράδυνση.

Δεν πρόκειται για τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα. Είναι όμως ένας στόχος που απασχολεί σοβαρά τη διαστημική έρευνα.

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Η NASA μελετά διαστημική πρόωση στο 10% της ταχύτητας του φωτός

Μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές προτάσεις είναι το πρόγραμμα PROCSIMA, που υποστηρίχθηκε από το NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Η ιδέα, την οποία ανέπτυξαν ερευνητές με επικεφαλής τον Κρίστοφερ Λίμπαχ, βασίζεται σε έναν συνδυασμό δέσμης λέιζερ και δέσμης ουδέτερων σωματιδίων.

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Σκοπός είναι η μεταφορά ενέργειας προς ένα μικρό διαστημικό σκάφος από μεγάλη απόσταση, χωρίς το ίδιο να χρειάζεται να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες καυσίμου.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της NASA, το θεωρητικό σενάριο προβλέπει ταξίδι διάρκειας περίπου 42 ετών προς τον Εγγύτατο του Κενταύρου, με ταχύτητα πλεύσης ίση με το 10% της ταχύτητας του φωτός.

Το πρόγραμμα έχει καταγραφεί ως ολοκληρωμένη ερευνητική μελέτη τεχνολογίας, όχι ως κατασκευασμένη ή προγραμματισμένη αποστολή.

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Breakthrough Starshot: Το σχέδιο για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες

Ακόμη πιο φιλόδοξο είναι το πρόγραμμα Breakthrough Starshot, που παρουσιάστηκε το 2016 από τον επιχειρηματία Γιούρι Μίλνερ, με τη συμμετοχή του Στίβεν Χόκινγκ.

Ο στόχος του είναι μικροσκοπικά μη επανδρωμένα διαστημικά σκάφη, εφοδιασμένα με εξαιρετικά ελαφριά ιστία, να επιταχύνονται με ισχυρές δέσμες λέιζερ από τη Γη.

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Οι σχεδιαστές εξετάζουν θεωρητικές ταχύτητες που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 20% της ταχύτητας του φωτός.

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Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 60.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Με τέτοια ταχύτητα, μια διαστημική συσκευή θα μπορούσε να φτάσει στο σύστημα του Άλφα Κενταύρου σε λίγο περισσότερο από 20 χρόνια.

Το σκάφος όμως δεν θα σταματούσε εκεί. Θα πραγματοποιούσε μια εξαιρετικά γρήγορη διέλευση, επιχειρώντας να συλλέξει εικόνες και επιστημονικά δεδομένα.

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Η κατασκευή των απαιτούμενων λέιζερ, η αντοχή των ιστίων και η επικοινωνία με τη Γη παραμένουν σημαντικά τεχνολογικά εμπόδια.

Πυρηνική σύντηξη: Μπορεί να αποτελέσει τη λύση;

Μια διαφορετική κατεύθυνση της έρευνας αφορά την πυρηνική σύντηξη.

Αντί να βασίζεται στη χημική καύση, ένα μελλοντικό διαστημικό σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιεί την ενέργεια που απελευθερώνεται όταν ελαφροί ατομικοί πυρήνες ενώνονται.

Η τεχνολογία υπόσχεται πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά μονάδα καυσίμου.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός μικρού, αξιόπιστου και αποδοτικού κινητήρα σύντηξης για διαστημική χρήση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η NASA συνεχίζει να υποστηρίζει ερευνητικές μελέτες για συστήματα σύντηξης που θα μπορούσαν αρχικά να επιταχύνουν την εξερεύνηση της ηλιόσφαιρας και των απομακρυσμένων περιοχών του ηλιακού συστήματος.

Δεν υπάρχει, όμως, σήμερα λειτουργικός κινητήρας σύντηξης ικανός να μεταφέρει διαστημόπλοιο στο 10% της ταχύτητας του φωτός.

Το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας και των συγκρούσεων

Η επίτευξη μιας τόσο υψηλής ταχύτητας δεν είναι μόνο ζήτημα κατασκευής ενός ισχυρού κινητήρα.

Ένα διαστημόπλοιο που κινείται με 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο διαθέτει τεράστια κινητική ενέργεια.

Ακόμη και ένας μικροσκοπικός κόκκος διαστημικής σκόνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μια σύγκρουση.

Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της επιβράδυνσης.

Το να φτάσει ένα σκάφος σε ένα άλλο αστρικό σύστημα δεν σημαίνει ότι μπορεί και να τεθεί σε τροχιά γύρω από έναν πλανήτη.

Για να επιβραδύνει, χρειάζεται πρόσθετη ενέργεια ή κάποιον άλλο μηχανισμό πέδησης.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι πρώτες ρεαλιστικές προτάσεις αφορούν μικροσκοπικά ρομποτικά σκάφη και όχι επανδρωμένες αποστολές.

Πότε θα μπορούσε να γίνει το πρώτο πραγματικό διαστρικό ταξίδι;

Δεν υπάρχει αξιόπιστη ημερομηνία για την εκτόξευση διαστημοπλοίου που θα ταξιδεύει με το 10% της ταχύτητας του φωτός.

Οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι τέτοιες ταχύτητες μπορούν να εξεταστούν μέσα στο πλαίσιο της γνωστής φυσικής. Δεν αποδεικνύουν όμως ότι η απαιτούμενη τεχνολογία είναι έτοιμη.

Η απόσταση ανάμεσα σε μια θεωρητική πρόταση και σε ένα πλήρως λειτουργικό διαστημικό σύστημα παραμένει τεράστια.

Είναι πιθανό οι πρώτες εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών να αφορούν ταχύτατες αποστολές προς τον Ποσειδώνα, τη ζώνη Κάιπερ ή το Νέφος του Όορτ.

Από εκεί θα μπορούσε να αρχίσει η σταδιακή μετάβαση προς την πραγματική διαστρική εξερεύνηση.

Το μεγάλο ερώτημα: Θα προλάβει η ανθρωπότητα να δει εικόνες από έναν άλλο κόσμο;

Εάν κάποια μελλοντική αποστολή φτάσει στον Εγγύτατο του Κενταύρου σε 42 χρόνια, τα δεδομένα της θα χρειαστούν ακόμη περίπου 4,24 χρόνια για να επιστρέψουν στη Γη με ραδιοσήματα ή λέιζερ.

Έτσι, ακόμη και ένα επιτυχημένο ταξίδι με το 10% της ταχύτητας του φωτός θα απαιτούσε σχεδόν μισό αιώνα από την εκτόξευση μέχρι την παραλαβή των πρώτων εικόνων.

Για τους σημερινούς ερευνητές, όμως, ακόμη και αυτό θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία της επιστήμης.

Για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα θα είχε τη δυνατότητα να εξετάσει από κοντά ένα άλλο αστρικό σύστημα.

Το ταξίδι προς τα άστρα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά όνειρα του ανθρώπου. Αλλά η έρευνα έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπει το ερώτημα από «είναι δυνατόν;» σε «πώς θα μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε;».

Πρωτογενείς επιστημονικές πηγές

https://techport.nasa.gov/projects/95581

https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3 https://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/fusion-enabled-comprehensive-exploration-of-the-heliosphere