Καρέ από το βίντεο με τον "ήρωα" περαστικό να πιάνει το παιδί στον αέρα / Αίγυπτος, 5 Οκτωβρίου 2026

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας άνδρας στην Αίγυπτο έσωσε τετράχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου σε περιοχή της Γκίζας.

Το παιδί επιβραδύνθηκε αρχικά από σκοινί απλώματος ρούχων, επιτρέποντας στον Αχμέντ Ραγκάμπ να το πιάσει εγκαίρως.

Ο Ραγκάμπ έδρασε ενστικτωδώς όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, ενώ το βίντεο της διάσωσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Μετά το συμβάν, ο άνδρας δήλωσε πως λειτούργησε αυθόρμητα για να αποτρέψει τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ήρωας έγινε ένας άντρας που περπατούσε σε δρόμο στην Αίγυπτο, όταν ξαφνικά αντίκρισε ένα 4χρονο παιδί να πέφτει από το μπαλκόνι και έτρεξε, χωρίς δεύτερη σκέψη, να το σώσει.

Η Αίγυπτος παρακολούθησε “παγωμένη” το βίντεο με τη στιγμή της διάσωσης, όταν ο άνδρας έπιασε παιδί που έπεσε από τον δεύτερο όροφο. Ο 4χρονος χτύπησε πρώτα σε σκοινί απλώματος ρούχων, γεγονός που επιβράδυνε την πτώση του για ελάχιστα δευτερόλεπτα, αρκετά όμως ώστε ο άνδρας να προλάβει να το αρπάξει πριν συντριβεί στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αρντ Ελ Λουά, στην επαρχία της Γκίζας, και το βίντεο από κάμερα ασφαλείας έκανε γρήγορα τον γύρο των αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης και των social media.

Πρωταγωνιστής είναι ο Αχμέντ Ραγκάμπ, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημα της οικογένειάς του όταν άκουσε φωνές και αντιλήφθηκε ότι ένα παιδί κινδύνευε να πέσει από το κτίριο.

Dramatic video shows a man in Egypt rushing to catch a child who fell from a second-floor window.



The boy first hit a washing line, giving his rescuer a split second to catch him before he hit the ground. pic.twitter.com/aJYNAtbYXj — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2026

Στο βίντεο φαίνεται το παιδί να πέφτει από τον δεύτερο όροφο. Κατά την πτώση του, το σώμα του χτυπά πάνω σε σκοινί απλώματος ρούχων, με αποτέλεσμα να αλλάξει ελαφρώς η πορεία του και να καθυστερήσει για μια στιγμή την πτώση.

Ο Ραγκάμπ αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και τρέχει προς το σημείο, καταφέρνοντας να απλώσει τα χέρια του και να πιάσει το παιδί λίγο πριν αυτό χτυπήσει στο έδαφος.

Αμέσως μετά, κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά του, απομακρύνεται από το σημείο και στη συνέχεια φαίνεται να ακουμπά πάνω σε ένα στρώμα που βρισκόταν στον δρόμο, εμφανώς καταβεβλημένος από την ένταση της στιγμής.

Advertisement

Ο ίδιος δήλωσε σε αιγυπτιακά μέσα ότι δεν πρόλαβε να σκεφτεί τον κίνδυνο και ότι κινήθηκε αυθόρμητα, έχοντας στο μυαλό του μόνο να προλάβει το παιδί πριν χτυπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ραγκάμπ, το παιδί είναι περίπου τεσσάρων ετών και ονομάζεται Γιουσέφ. Τα αιγυπτιακά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μητέρα του είχε βγει από το σπίτι για να αγοράσει κάποια πράγματα, ενώ το παιδί βρισκόταν μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του.

Μετά την πτώση, το παιδί ήταν σε κατάσταση έντονου φόβου και έκλαιγε από τον φόβο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ραγκάμπ.

Advertisement

Η «Αλ Μασρί Αλ Γιουμ» (Al-Masry Al-Youm) μετέδωσε ότι μετά το περιστατικό ο Ραγκάμπ περιέγραψε πως «ο Θεός τον ενέπνευσε» να τρέξει και να προλάβει το παιδί, ενώ η «Αλ Γιουμ Αλ Σάμπε» (Youm7) δημοσίευσε δηλώσεις του στις οποίες υπογραμμίζει ότι κινήθηκε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί τη δική του ασφάλεια.