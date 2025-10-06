Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σίδνεϊ, όταν ένας 60χρονος ομογενής άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή του προαστίου Κρόιντον Παρκ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και σκορπώντας πανικό στους κατοίκους.

Ο δράστης, Αρτέμιος Μίντζας, σύμφωνα με τις Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, φέρεται να πυροβόλησε περίπου 50 φορές από το παράθυρο του διαμερίσματός του, στοχεύοντας πεζούς, οχήματα και καταστήματα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή και προχωρώντας σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον ένοπλο, σε μία επιχείρηση που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ, οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον 60χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα γυαλιού — κυρίως στο μάτι. Μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο Bankstown, όπου υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση.

Ο Μίντζας αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 18 απόπειρες ανθρωποκτονίας, παράνομη κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου και αντίσταση κατά της σύλληψης. Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών φέρει τραύματα από σφαίρες στον λαιμό και το στήθος, αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι τραυματίες υπέστησαν κυρίως επιφανειακά τραύματα από θραύσματα ή υπέστησαν σοκ.

«Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη»

Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή περιέγραψαν σκηνές απόλυτου χάους. Η Aysegul, ιδιοκτήτρια του εστιατορίου Croydon Park Kebab House, ανέφερε ότι αρχικά άκουσε λίγους πυροβολισμούς και θεώρησε πως πρόκειται για πυροτεχνήματα. «Και ξαφνικά άρχισε ένα ασταμάτητο μπαμ-μπαμ-μπαμ, δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι συνέβαινε στ’ αλήθεια», δήλωσε.

Η ίδια και οι πελάτες της κλείστηκαν μέσα στο μαγαζί για σχεδόν μία ώρα, ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας. Το επόμενο πρωί, οι κάτοικοι αντίκρισαν τρύπες από σφαίρες σε τοίχους, σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα, με την περιοχή να θυμίζει σκηνικό πολέμου.

«Απίστευτο που δεν υπήρξαν θύματα»

Ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας, Στίβεν Πάρι, χαρακτήρισε το περιστατικό «από τα πιο επικίνδυνα των τελευταίων δεκαετιών». Όπως δήλωσε, ο 60χρονος «μιλά ελεύθερα και συνεργάζεται» με τις Αρχές, ενώ δεν είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας ή σοβαρές προηγούμενες παραβάσεις.

«Είναι πραγματικά θαύμα που δεν θρηνήσαμε θύματα. Σε 35 χρόνια υπηρεσίας, σπάνια έχω δει άνθρωπο να πυροβολεί τυχαία περαστικούς στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury



A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 5, 2025

Πώς απέκτησε το όπλο

Η αστυνομία εξετάζει πώς ο Μίντζας απέκτησε το όπλο που χρησιμοποίησε και αν διέθετε άδεια οπλοκατοχής. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό σχετίζεται με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, χρήση ουσιών ή αλκοόλ.

Ο αναπληρωτής επίτροπος Τρεντ Κινγκ τόνισε ότι «τέτοιας κλίμακας επεισόδια είναι εξαιρετικά σπάνια για το Σίδνεϊ» και ότι η επιχείρηση της αστυνομίας απέτρεψε μια μεγάλη τραγωδία.

Η επόμενη μέρα

Ο ομογενής αρνήθηκε την αποφυλάκιση με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Burwood την Τρίτη. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της πράξης του, ενώ οι κάτοικοι του Κρόιντον Παρκ προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ του αιματηρού περιστατικού.

Πηγή: Abc.net.au

