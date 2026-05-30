Η Ιταλία αποφάσισε να απαγορεύσει δύο προγραμματισμένες συναυλίες των Αμερικανών καλλιτεχνών Kanye West και Travis Scott, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο στο Ρέτζιο Εμίλια της βόρειας Ιταλίας. Οι τοπικές αρχές αιτιολόγησαν την απόφαση επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και φόβους για πιθανές διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με τον τοπικό νομάρχη, η ακύρωση έγινε έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν τόσο η καταναλωτική ένωση CODACONS όσο και η εβραϊκή κοινότητα των περιοχών Μοντένα και Ρέτζιο Εμίλια, κυρίως λόγω της παρουσίας του Kanye West . Ο καλλιτέχνης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη εξαιτίας παλαιότερων αντισημιτικών σχολίων και αμφιλεγόμενου περιεχομένου που συνδέθηκε με ναζιστικά σύμβολα.

Την ίδια στιγμή, ο Travis Scott εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στις συναυλίες του, μετά το πολύνεκρο περιστατικό στο φεστιβάλ Astroworld το 2021 στο Χιούστον, όπου έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες.

Οι δύο εμφανίσεις είχαν προγραμματιστεί με διαφορά μόλις μίας ημέρας στο RCF Arena, έναν χώρο μεγάλης χωρητικότητας, γεγονός που σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στις υποδομές και σε προβλήματα διαχείρισης του πλήθους. Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη προηγούμενες ακυρώσεις συναυλιών του Ye σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ο κίνδυνος οργανωμένων διαμαρτυριών.

Παρότι ο Kanye West έχει κατά καιρούς ζητήσει συγγνώμη για τις δηλώσεις του, αποδίδοντάς τες σε ζητήματα ψυχικής υγείας, συνεχίζει να πραγματοποιεί εμφανίσεις σε χώρες που του επιτρέπουν την είσοδο. Παράλληλα, προγραμματίζονται ακόμη συναυλίες του στην Κωνσταντινούπολη και στην Ολλανδία. Μέχρι στιγμής, ούτε οι καλλιτέχνες ούτε οι διοργανωτές του φεστιβάλ στην Ιταλία έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση.

Πηγή : www.reuters.com