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Ο 41χρονος πολιτικός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες με την οικογένειά του, η οποία εμφανίστηκε ντυμένη με στολές εμπνευσμένες από το σύμπαν του Χάρι Πότερ.

Η ανάρτηση προκάλεσε ειρωνικά σχόλια από χρήστες που επέκριναν την εμφάνισή του και τις πολιτικές του φιλοδοξίες, συνδέοντας το γεγονός με παλαιότερες δημόσιες εμφανίσεις του.

Αντιθέτως, αρκετοί υποστηρικτές του χαρακτήρισαν τη μεταμφίεση μια ευχάριστη οικογενειακή στιγμή, τονίζοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας και την τρυφερότητα της κοινής φωτογραφίας με τον γιο του.

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Η μεταμφίεση του Αμερικανού αντιπροέδρου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επέλεξε να υποδυθεί τον Άλμπους Ντάμπλντορ για τη φετινή γιορτή του Χάλοουιν, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρότερο γιο του, Άλεκ.

Ο 41χρονος Τζέι Ντι Βανς φόρεσε μια μακριά γκρίζα περούκα και έναν μανδύα, επιχειρώντας να αναπαραστήσει τον διευθυντή του Χόγκουαρτς, της σχολής μαγείας όπου φοιτά ο Χάρι Πότερ.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, απευθύνθηκε στα παιδιά ως «αντιπρόεδρος Ντάμπλντορ», παρουσιάζοντας τον μικρό Άλεκ ως τον Ντόμπι, το ξωτικό. Τους ευχήθηκε καλό Χάλοουιν, προτρέποντάς τα να διασκεδάσουν, να προσέχουν και να απολαύσουν πολλά γλυκά.

Σε δεύτερη οικογενειακή φωτογραφία, ολόκληρη η οικογένεια Βανς εμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε χαρακτήρες από το σύμπαν του Χάρι Πότερ. Η σύζυγός του, Ούσα Βανς, επέλεξε το χαρακτηριστικό Καπέλο της Επιλογής, ο μεγαλύτερος γιος τους, Γιούαν, εμφανίστηκε ως Χάρι Πότερ, ενώ ο Βιβέκ και η Μιραμπέλ μεταμφιέστηκαν σε αράχνη και δράκο αντίστοιχα.

Happy Halloween everyone! https://t.co/RkEgQiT9xM — JD Vance (@JDVance) October 31, 2026

Τα ειρωνικά σχόλια για την περούκα και οι χρήστες που υπερασπίστηκαν τον Βανς

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου προκάλεσε πλήθος επικριτικών σχολίων, με ορισμένους χρήστες να συνδέουν την εμφάνισή του με τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Μεταξύ άλλων, έγραψαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνισή του ακόμη μία απογοητευτική στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην γκρίζα περούκα που φορούσε, με αρκετούς να θυμούνται προηγούμενες εμφανίσεις του Ρεπουμπλικανού πολιτικού με περούκες και μεταμφιέσεις. Τα σχόλια περιλάμβαναν ειρωνείες για την προτίμησή του στις περούκες, αλλά και αναφορές σε παλαιότερες φωτογραφίες του από την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και όσοι πήραν το μέρος του, θεωρώντας ότι η μεταμφίεσή του ήταν απλώς μια διασκεδαστική οικογενειακή στιγμή. Ορισμένοι υπενθύμισαν ότι το Halloween είναι μια γιορτή κατά την οποία μικροί και μεγάλοι ντύνονται αγαπημένους φανταστικούς χαρακτήρες, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν ιδιαίτερα χαριτωμένη την εικόνα του Βανς ως Ντάμπλντορ μαζί με τον μικρό γιο του ως Ντόμπι.