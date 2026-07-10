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Οι δράστες φέρεται να οργάνωναν επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών, drones και πυροβόλων όπλων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του UFC τον Ιούνιο του 2026.

Η ομάδα επικοινωνούσε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αναπτύσσοντας ένα ιεραρχικό σύστημα για την υλοποίηση του σχεδίου τους με στόχο την αποσταθεροποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μετά την εξάρθρωση της συνωμοσίας από το FBI, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και της συνωμοσίας για φόνο.

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Οκτώ άτομα κατηγορούνται στις ΗΠΑ για διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, καθώς φέρεται να σχεδίαζαν δολοφονική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και τουΤζέι Ντι Βανς στην εκδήλωση του UFC που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο του 2026 και διοργανώθηκε για τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου.

Το κατηγορητήριο που κατατέθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων (grand jury) στην αμερικανική πολιτεία του Οχάιο, επιρρίπτει στους δράστες δύο διαφορετικές κατηγορίες: την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και τον σχεδιασμό διάπραξης φόνου σε έδαφος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου της εκτέλεσης ενός κυβερνητικού αξιωματούχου.

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Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι η συνωμοσία εξαρθρώθηκε, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση και άλλα 23 ταυτοποιήθηκαν ως μέλη ενός πιθανού δικτύου συνεργών.

The men have been charged over an alleged plot to attack Donald Trump’s 80th birthday celebration at the White House. https://t.co/4eEl8C3jWJ July 10, 2026

Τα έγγραφα κατηγορούν οκτώ άνδρες, ηλικίας μεταξύ 19 και 32 ετών, για συμμετοχή στο φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, καθώς και «άλλων στόχων υψηλής αξίας» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «UFC Freedom 250» στις 14 Ιουνίου.

Ο τρόπος δράσης

Ως φερόμενοι συνεργοί κατονομάζονται οι: Άμπραχαμ Άλβαρεζ, Ντάνιελ Έσκριτζ, Γουίλιαμ Φάλκνερ, Τάισεν Πρόπερ, Τζόρνταν Ρίνκερ, Μπράιαν Ρόα, Τσάντλερ Σκαγκς και Μάικλ Τόμας.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η συμμορία άρχισε να διαμορφώνει το σχέδιο τον Μάιο, όταν ξεκίνησε να συγκεντρώνει χρήματα, πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εκρηκτικά, drones, ιατρικό εξοπλισμό, συσκευές επικοινωνίας και άλλα αντικείμενα.

Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Signal, το SimpleX, το Discord, το TikTok και το Instagram, η ομάδα των οκτώ κατηγορείται ότι δημιούργησε «ένα σύστημα “βαθμίδων” (tiers) για την ταξινόμηση των συμμετεχόντων» ανάλογα με τον υποτιθέμενο ρόλο τους στη συνωμοσία, όπως προκύπτει από τα έγγραφα.

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Οι συμμετέχοντες της «πρώτης βαθμίδας» είχαν αναλάβει «να εκτεθούν σε κίνδυνο, να παραβιάσουν τον νόμο και ενδεχομένως να κρυφτούν», ενώ η συμμορία φέρεται να είχε συμφωνήσει να σκοτώσει οποιονδήποτε υπάλληλο αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας εργαζόταν στην εκδήλωση του UFC.

Επιπλέον, τα μέλη της συμφώνησαν επίσης να ταξιδέψουν από τους τόπους διαμονής τους στη Νεμπράσκα, το Μιζούρι, την Ουάσιγκτον, το Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια προς τον Λευκό Οίκο, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε προσδιοριστεί και μια μέθοδος διαφυγής μετά την επίθεση.

Συγκεκριμένα, οι Ρόα και Τόμας κατηγορούνται ότι υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση σκοποβολής και μάχης στην Καλιφόρνια τον Μάιο. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Έσκριτζ κρατούσε σημειώσεις στο κινητό του τηλέφωνο σχετικά με το σύστημα βαθμίδων, οι οποίες περιλάμβαναν προσωπικά στοιχεία κάθε συμμετέχοντος, ενώ ο Φάλκνερ επικοινώνησε με τουλάχιστον ένα άτομο στο Instagram ζητώντας, έναντι αμοιβής, την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D print) «σκελετών για drones».

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Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ρόα ξεκίνησε να οδηγεί από την Καλιφόρνια προς την Ουάσιγκτον στις 11 Ιουνίου, αλλά αντιμετώπισε «πρόβλημα με το αυτοκίνητο» την επόμενη ημέρα. Στις 12 Ιουνίου, ο Άλβαρεζ συνάντησε τον Ρίνκερ στην Όμαχα της Νεμπράσκα για να του παραδώσει έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σε αντάλλαγμα, ο Άλβαρεζ φέρεται να έλαβε ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, διόπτρες νυχτερινής όρασης, μια προσωπίδα προστασίας προσώπου, μια καραμπίνα και μια φυσιγγιοθήκη-ζώνη.

Τα τελευταία δικαστικά έγγραφα κατατέθηκαν αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα μια σειρά ποινικών διώξεων σε διάφορες περιφέρειες της χώρας σχετικά με τη συνωμοσία.

Η αστυνομία έμαθε για την πιθανή απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της εκδήλωσης του UFC στις 10 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή των αγώνων.

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Μία μητέρα ανησυχούσε επειδή ο γιος της συνομιλούσε με άτομα στο διαδίκτυο

Ένα προηγούμενο δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 15 Ιουνίου έδειξε ότι η αστυνομία κλήθηκε αρχικά σε ένα σπίτι στην κομητεία Νοξ, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του Οχάιο, Κολόμπους, από τη μητέρα του Πρόπερ. Η ίδια ανησυχούσε επειδή ο γιος της συνομιλούσε με άτομα στο διαδίκτυο και είχε αγοράσει, πρόσφατα, όπλα.

Ο πατέρας του Πρόπερ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ο 19χρονος σχεδίαζε «αναγνωρίσεις» και «αποστολές αστραπιαίας επίθεσης και διαφυγής» (hit and run), ενώ είχε ξοδέψει τουλάχιστον 3.000 δολάρια σε εξοπλισμό κάμπινγκ, τρόφιμα, θωράκιση σώματος και «πολλά πυρομαχικά».

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ομάδα ενστερνιζόταν περιθωριακές θεωρίες συνωμοσίας και ήλπιζε ότι η επίθεση θα αποσταθεροποιούσε την αμερικανική κυβέρνηση. Η μητέρα του Πρόπερ ανέφερε στις αρχές ότι ο γιος της μιλούσε με άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν χριστιανοί και πρώην στρατιωτικοί.

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Ακραία θρησκευτικά και αντικυβερνητικά αισθήματα

«Εξέφραζαν ακραία θρησκευτικά και αντικυβερνητικά αισθήματα, επικαλούμενοι συγκεκριμένα παράπονα για την κυβερνητική διαφθορά, τον χειρισμό των αρχείων του Έπσταϊν, τα κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν όλο το νερό των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και άλλες κυβερνητικές ενέργειες», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

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Ο Πρόπερ δήλωσε αργότερα στους ανακριτές ότι η ομάδα επικοινωνούσε μέσω μιας ομάδας στο TikTok με το όνομα «Vanguard of the Old» (Η Εμπροσθοφυλακή των Παλαιών). Στη συνέχεια έδωσε στην αστυνομία τα ονόματα των Ρόα και Τόμας, στα σπίτια των οποίων πραγματοποιήθηκε έφοδος από το FBI στις 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή ένορκη βεβαίωση, ένας από τους κατηγορούμενους αποκάλυψε αργότερα στους ανακριτές ότι σχεδίαζαν να κατευθύνουν drones γεμάτα εκρηκτικά μέσα στον χώρο της εκδήλωσης και στη συνέχεια να πυροβολήσουν εναντίον του πανικόβλητου πλήθους που θα προσπαθούσε να διαφύγει.

Ο Τραμπ παρευρέθηκε τελικά στον αγώνα του UFC, ο οποίος διεξήχθη χωρίς απρόοπτα την ημέρα των 80ών γενεθλίων του προέδρου, μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς των Ρεπουμπλικανών. Ο Νετανιάχου δεν παρέστη.

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Eight men indicted on murder and terrorism charges after 'drone and sniper attack' on Trump's White House UFC show was thwarted https://t.co/Zypnt0JKTV — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 10, 2026

Ο Πρόπερ και άλλοι τέσσερις συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Μιζούρι, τη Νεμπράσκα και την Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο της εκδήλωσης. Δύο άλλοι συνελήφθησαν από το FBI μία εβδομάδα αργότερα στην Ουάσιγκτον και το Μιζούρι.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο 21χρονος Σκαγκς ήταν το όγδοο άτομο στο οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες αυτή την εβδομάδα, μετά τη σύλληψή του στη Δυτική Βιρτζίνια, με την κατηγορία ότι του είχε ανατεθεί ο ρόλος του ελεύθερου σκοπευτή στο υποτιθέμενο σχέδιο επίθεσης. Ο δικηγόρος του Σκαγκς δήλωσε ότι το γραφείο του εξετάζει ενδελεχώς τις κατηγορίες και αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Η συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες τιμωρείται με κάθειρξη έως και 15 ετών, ενώ η συνωμοσία για τη διάπραξη φόνου επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

