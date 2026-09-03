Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε σε θρησκευτικά ζητήματα και στην πιθανότητα έλευσης του τέλους του κόσμου κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης σε podcast.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν θα τον εξέπληττε η ύπαρξη του Αντίχριστου ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος περιέγραψε πνευματικές ανησυχίες που βιώνει κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων με πολιτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Τέλος, ο Βανς υπερασπίστηκε τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη χρήση εικόνας τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση χλευασμού της θρησκείας.

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Σε έντονα θρησκευτικό τόνο κινήθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας για το ενδεχόμενο του «τέλους του κόσμου», τον Αντίχριστο αλλά και τον ρόλο του Θεού στις προσωπικές και πολιτικές του επιλογές.

Ο Βανς έκανε τις δηλώσεις σε podcast τη Δευτέρα, με οικοδεσπότη τον 22χρονο ευαγγελικό παρουσιαστή Μπράις Κρόφορντ, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube.

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Αναφερόμενος στους «έσχατους καιρούς», ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Αν και με συναρπάζει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό». Όπως πρόσθεσε, δεν θα τον ενοχλούσε αν το έργο του «οδηγήσει στους έσχατους καιρούς», ενώ εξίσου θετικό θα θεωρούσε το ενδεχόμενο να συμβάλει «στο να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευημερεί και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου».

JD Vance: “I'm trying to focus on doing as much of God's work as possible right now. And if that leads to the end times, okay.”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/sDdGaLfy3e September 1, 2026

«Δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας»

Μιλώντας για τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό, ο Βανς ανέφερε πως θεωρεί πιθανό το τέλος του κόσμου, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πότε αυτό θα μπορούσε να συμβεί. «Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να υιοθετήσεις μια στάση του τύπου: ίσως πλησιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα πλησιάζει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα έρθει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα ή σε λίγους μήνες».

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας».

Ο αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή γνωστό του που τη χρησιμοποιεί ως σύμβουλο γάμου, πρακτική που χαρακτήρισε «κάπως σατανική». «Όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε… αυτό είναι πολύ κακό», είπε.

Παράλληλα, περιέγραψε την αίσθηση που, όπως υποστήριξε, έχει σε ορισμένες διεθνείς συναντήσεις: «Έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητούνται διάφορα θέματα, και όταν κάποιος λέει κάτι ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια αίσθηση σκοταδιού γύρω από αυτό. Αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό συναγερμό στο σώμα μου».

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Ο Βανς κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον παρουσίαζε ως Ιησού. Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν» και ότι «αγαπά τους χριστιανούς».

«Είχε πράγματι σκοπό ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει ένα meme που τον παρουσίαζε ως Θεό; Όχι. Ο πρόεδρος έχει χιούμορ. Δεν ήθελε να χλευάσει ή να μιμηθεί τον Θεό. Απλώς δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά τις αντιδράσεις χριστιανών υποστηρικτών του, ο Τραμπ διέγραψε την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι «υποτίθεται ότι ήμουν εγώ ως γιατρός που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα».

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