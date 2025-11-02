Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ορειβασία για πέντε Γερμανούς στις ιταλικές Άλπεις, καθώς τους χτύπησε χιονοστιβάδα, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γερμανοί ορειβάτες είχαν αρχίσει το Σάββατο (1/11) το ταξίδι τους με προορισμό την κορυφή Cima Vertana στην οροσειρά Όρτλερ, κοντά στο χωριό Σόλντα στις Άλπεις, όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους μία φοβερή χιονοστιβάδα.

Advertisement

Advertisement

Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν χθες τις σορούς δύο ανδρών και μίας γυναίκας, ενώ σήμερα (2/11) βρέθηκε νεκρός ένας πατέρας μαζί με την 17χρονη κόρη του.

«Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε ολοσχερώς» κάτω από το χιόνι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Κυριακή οι ιταλικές υπηρεσίες διάσωσης.

Από τη δεύτερη ομάδα, τεσσάρων ατόμων, επέζησαν δύο άτομα, τα οποία κατάφεραν να βρουν καταφύγιο. Δυστυχώς όμως τόσο ο πατέρας όσο και η 17χρονη κόρη του δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθυστέρησαν σημαντικά.

🔵#Valanga sull'#Ortles: 3 vittime. Dopo la notte riprendono le ricerche dei 2 #dispersi con l'elicottero e i droni; altre 2 persone si sono salvate e hanno dato l'allarme. Gli scialpinisti tedeschi erano vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Foto @cnsas_official pic.twitter.com/OYh8Hv59gQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2025