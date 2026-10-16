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Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, προκαλώντας υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ο Έντι Ράμα απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, κατηγορώντας τους συμμετέχοντες για απόπειρα αποσταθεροποίησης της χώρας και της ευρωπαϊκής της πορείας.

Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν επίσης μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίοι αντιτίθενται στην κατασκευή ξενοδοχείου σε προστατευόμενη παραθαλάσσια περιοχή που αποτελεί βιότοπο.

Νέες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί έξω από το υπουργείο Παιδείας, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή με συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

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Η Αλβανία θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στα Τίρανα, με τις συγκρούσεις με την αστυνομία να κλιμακώνονται. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό γραφείο, ζητώντας την απομάκρυνση του Έντι Ράμα από την εξουσία. Οι αστυνομικές δυνάμεις τούς απώθησαν, με τα επεισόδια να συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή.

Δακρυγόνα, συνθήματα, πλακάτ, τραυματίες και συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό των κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τη διαφθορά. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν την Πέμπτη να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο και το πρωθυπουργικό γραφείο, ωστόσο αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν έπειτα από τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

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Bro, I didn’t know people were STILL protesting against their corrupt government in Albania 🇦🇱



Why is there no media coverage?! pic.twitter.com/4Aqoqb8WPH — Persian Girl (@Persianserene1) October 16, 2026

Στη διάρκεια των επεισοδίων καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσια κτίρια, ενώ πυρκαγιές προκάλεσαν καταστροφές σε καταστήματα. Τα συνεργεία του Δήμου Τιράνων παρέμειναν στους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, απομακρύνοντας συντρίμμια και καθαρίζοντας τις περιοχές που επλήγησαν.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του Έντι Ράμα. Παράλληλα, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο επίκεντρο των αντιδράσεών τους βρίσκεται, επίσης, η διαφθορά, την οποία θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλβανική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να προκύψει μόνο μέσω εκλογών. Παράλληλα, κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι επιδιώκουν όχι μόνο την απομάκρυνσή του, αλλά και την αποσταθεροποίηση της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Αλβανία βρίσκεται σε διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο φοιτητικό κίνημα έχουν προστεθεί και μέλη της «Επανάστασης των Φλαμίνγκο», μιας περιβαλλοντικής κινητοποίησης που πραγματοποιεί καθημερινές διαμαρτυρίες εδώ και 140 ημέρες. Οι συμμετέχοντες αντιτίθενται στην κατασκευή ξενοδοχείου σε παραθαλάσσια περιοχή, η οποία αποτελεί βιότοπο, και ζητούν επίσης την παραίτηση του Ράμα.

Νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το υπουργείο Παιδείας, ενώ αναμένονται περαιτέρω κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.