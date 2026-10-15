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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτησή του μετά από τρεις ημέρες έντονων φοιτητικών κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα.
- Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά, την ποιότητα της εκπαίδευσης και αμφιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια.
- Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να απωθήσει τους διαδηλωτές που προκάλεσαν φθορές σε δημόσιες υποδομές.
- Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά των θεσμών απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
- Οι πολίτες κατήγγειλαν την ακρίβεια και την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, ζητώντας άμεση αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική της χώρας.
Καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, απέρριψε την Πέμπτη τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές, με πρωτοβουλία φοιτητών, έσπασαν βιτρίνες και συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τις δυνάμεις καταστολής στην πρωτεύουσα, οι οποίες έκαναν χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων.
Οι διαδηλωτές ζητούν παραίτηση Ράμα
Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για την αντιλαμβανόμενη διαφθορά, το κόστος και την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και για μια συμφωνία που προβλέπει την πώληση τμημάτων της παρθένας νότιας ακτογραμμής της χώρας για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού θερέτρου, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του Ράμα, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν έλαβε υπόψη τις ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν πραγματοποιήθηκαν κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις κατά του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
Σε γραπτή δήλωσή του στο Reuters, ο Ράμα απέρριψε τις εκκλήσεις για αποχώρησή του από την εξουσία.
«Ευθύνη μου είναι να ακούω, να αντιμετωπίζω τις εύλογες ανησυχίες και να διατηρώ την Αλβανία σε τροχιά προόδου. Η εναλλακτική θα συνιστούσε προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.
Φοιτήτρια ανέφερε ότι τα κυριότερα ζητήματα που προκαλούν την οργή των νέων είναι η ακρίβεια, οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας και η διαφθορά.
Σφοδρές αντιδράσεις για τη διαφθορά και συγκρούσεις στους δρόμους
«Ο πρωθυπουργός μας είναι η προσωποποίηση της λέξης διαφθορά. Μπορείς να βρεις δουλειά στον τομέα σου μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον», ανέφερε, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της με μάσκα, όπως και πολλοί άλλοι διαδηλωτές που βρίσκονταν στους δρόμους την Πέμπτη.
Οι διαδηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην τρίτη ημέρα τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση για τον Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη θητεία πέρυσι, έχοντας θέσει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Το κοινοβούλιο ακύρωσε τη συνεδρίασή του, καθώς οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν σε κοντινή απόσταση.
Η κυβέρνηση του Ράμα αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, πρόσθεσε ωστόσο: «Οι επιθέσεις κατά των θεσμών, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η απειλή της δημόσιας ασφάλειας δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα αιτήματα των φοιτητών».
Οι δρόμοι των Τιράνων ήταν γεμάτοι με καμένους κάδους απορριμμάτων, σπασμένες στάσεις λεωφορείων και κατεστραμμένα φανάρια.
Το κέντρο της πόλης είχε καλυφθεί από σύννεφα δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κανόνια νερού για να τους απωθήσουν. Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, αστυνομικοί χτυπούσαν με γκλομπ διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, ενώ τουρίστες παρακολουθούσαν τα επεισόδια.
«Αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και διοικείται από έναν διεφθαρμένο πρωθυπουργό», δήλωσε ο διαδηλωτής Λουλζίμ Τανουσί, δικηγόρος.
«Από τότε που ο Ράμα ανέλαβε την εξουσία, έχει καταχραστεί τη θέση του και έχει καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο κόσμος εκφράζει την οργή του, καθώς προηγουμένως δεν εισακούστηκε», πρόσθεσε.
Πηγή: Reuters