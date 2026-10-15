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Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά, την ποιότητα της εκπαίδευσης και αμφιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να απωθήσει τους διαδηλωτές που προκάλεσαν φθορές σε δημόσιες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά των θεσμών απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Οι πολίτες κατήγγειλαν την ακρίβεια και την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, ζητώντας άμεση αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική της χώρας.

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Καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, απέρριψε την Πέμπτη τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές, με πρωτοβουλία φοιτητών, έσπασαν βιτρίνες και συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τις δυνάμεις καταστολής στην πρωτεύουσα, οι οποίες έκαναν χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων.

DIRECTO 📺 #Canal24horas | En Albania, continúan los disturbios en el tercer día de protestas.



Comenzaron los estudiantes, pero se ha convertido en un movimiento contra la corrupción y el Gobierno. pic.twitter.com/4KHXdHUxYE Advertisement Advertisement October 15, 2026

Οι διαδηλωτές ζητούν παραίτηση Ράμα

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για την αντιλαμβανόμενη διαφθορά, το κόστος και την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και για μια συμφωνία που προβλέπει την πώληση τμημάτων της παρθένας νότιας ακτογραμμής της χώρας για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού θερέτρου, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του Ράμα, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν έλαβε υπόψη τις ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν πραγματοποιήθηκαν κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις κατά του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Reuters

🚨🇦🇱 BREAKING: Footage from Day 3 of student protests in Tirana, Albania, shows police officers attacking and assaulting high school students protesting in the streets



✊ STAND WITH THE STUDENTS! STOP POLICE BRUTALITY!#Albania #Tirana #StudentProtest #PoliceBrutality pic.twitter.com/ORX69YAwSs — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026

Σε γραπτή δήλωσή του στο Reuters, ο Ράμα απέρριψε τις εκκλήσεις για αποχώρησή του από την εξουσία.

«Ευθύνη μου είναι να ακούω, να αντιμετωπίζω τις εύλογες ανησυχίες και να διατηρώ την Αλβανία σε τροχιά προόδου. Η εναλλακτική θα συνιστούσε προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Φοιτήτρια ανέφερε ότι τα κυριότερα ζητήματα που προκαλούν την οργή των νέων είναι η ακρίβεια, οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας και η διαφθορά.

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REUTERS

Σφοδρές αντιδράσεις για τη διαφθορά και συγκρούσεις στους δρόμους



«Ο πρωθυπουργός μας είναι η προσωποποίηση της λέξης διαφθορά. Μπορείς να βρεις δουλειά στον τομέα σου μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον», ανέφερε, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της με μάσκα, όπως και πολλοί άλλοι διαδηλωτές που βρίσκονταν στους δρόμους την Πέμπτη.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην τρίτη ημέρα τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση για τον Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη θητεία πέρυσι, έχοντας θέσει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Το κοινοβούλιο ακύρωσε τη συνεδρίασή του, καθώς οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Η κυβέρνηση του Ράμα αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, πρόσθεσε ωστόσο: «Οι επιθέσεις κατά των θεσμών, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η απειλή της δημόσιας ασφάλειας δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα αιτήματα των φοιτητών».

Οι δρόμοι των Τιράνων ήταν γεμάτοι με καμένους κάδους απορριμμάτων, σπασμένες στάσεις λεωφορείων και κατεστραμμένα φανάρια.

Reuters

Το κέντρο της πόλης είχε καλυφθεί από σύννεφα δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κανόνια νερού για να τους απωθήσουν. Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, αστυνομικοί χτυπούσαν με γκλομπ διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, ενώ τουρίστες παρακολουθούσαν τα επεισόδια.

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🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged.

➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf pic.twitter.com/KyWMNPGbuq — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026

«Αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και διοικείται από έναν διεφθαρμένο πρωθυπουργό», δήλωσε ο διαδηλωτής Λουλζίμ Τανουσί, δικηγόρος.

«Από τότε που ο Ράμα ανέλαβε την εξουσία, έχει καταχραστεί τη θέση του και έχει καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο κόσμος εκφράζει την οργή του, καθώς προηγουμένως δεν εισακούστηκε», πρόσθεσε.

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Πηγή: Reuters

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