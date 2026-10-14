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Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο υπουργείο Παιδείας και σε κοντινό υποκατάστημα τράπεζας, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος με χρήση δακρυγόνων.

Διαδηλωτές προκάλεσαν υλικές ζημιές και συγκρούστηκαν με τις αρχές, μετατρέποντας τις κινητοποιήσεις στις πιο βίαιες από την έναρξή τους τον Μάιο.

Η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης καταδίκασε τα περιστατικά βίας, καλώντας τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τις πράξεις βανδαλισμού.

Οι διοργανωτές διεκδικούν βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οικονομική στήριξη των φοιτητών και καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Τίρανα, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, κατά τη δεύτερη ημέρα των φοιτητικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται με επίκεντρο τη διαφθορά και τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρία του Reuters, φωτιά εκδηλώθηκε και σε υποκατάστημα της Raiffeisen Bank, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το υπουργείο. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του υπουργείου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού στην προσπάθειά τους να διαλύσουν το πλήθος.

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Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Οπτικό υλικό που κατέγραψε το Reuters δείχνει διαδηλωτές να εκτοξεύουν τούβλα προς το υπουργείο, να προκαλούν ζημιές σε μεταλλικά κιγκλιδώματα στα πεζοδρόμια και να αναποδογυρίζουν κάδους απορριμμάτων.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάιο, εξελίσσονται σε μια ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Σύμφωνα με το Reuters, τα επεισόδια της Τετάρτης αποτελούν την πιο βίαιη εκδήλωση διαμαρτυρίας από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότσιου, καταδίκασε τα περιστατικά βίας, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για καταστροφές και συγκρούσεις. Σε ανάρτησή της στο Facebook, απηύθυνε έκκληση προς τους φοιτητές, αλλά και τους πολίτες που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις, να αποστασιοποιηθούν από τις πράξεις βανδαλισμού.

Τα αιτήματα των φοιτητών

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια, στο αυξημένο κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, στην οικονομική στήριξη των φοιτητών και στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων που καταγράφεται σε ευρωπαϊκές χώρες, με βασικά αιτήματα τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

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Αντίστοιχες κινητοποιήσεις σημειώνονται και στη Γαλλία, όπου μαθητές έχουν προχωρήσει σε πολυήμερες διαμαρτυρίες και αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, ζητώντας την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Η ένταση που καταγράφεται στα Τίρανα φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα προβλήματα της αλβανικής εκπαίδευσης και τις καταγγελίες για διαφθορά, ενώ η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δημιουργεί ένα νέο πεδίο πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Με πληροφορίες από Reuters

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