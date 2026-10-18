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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι καταδικάζει τη χρήση βίας στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας μετά τις μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι χαιρετίζει τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα προστατευθεί.

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Οι διαδηλώσεις με επικεφαλής φοιτητές, που τροφοδοτήθηκαν από την οργή για τη διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα χαμηλά πρότυπα στην εκπαίδευση, κατέκλυσαν το κέντρο των Τιράνων και εξαπλώθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ