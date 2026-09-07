Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 67χρονος μεσίτης Άρθουρ Λέιν Λάντιν προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση της American Airlines, επιτιθέμενος φραστικά και σωματικά σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Επιβάτες ακινητοποίησαν τον άνδρα δένοντάς τον στο κάθισμά του, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει εκτροπή στη Βαλτιμόρη για την απομάκρυνσή του.

Η εταιρεία Long Realty διέκοψε άμεσα τη συνεργασία της με τον Λάντιν, δηλώνοντας ότι η συμπεριφορά του αντίκειται στις αρχές του επαγγελματισμού της.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματικές κατηγορίες, οι οποίες απαγγέλθηκαν από τις αρμόδιες αρχές μετά την παρέμβαση της αστυνομίας κατά την προσγείωση του αεροσκάφους.

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Μεσίτης είναι ο 67χρονος άνδρας που προκάλεσε σκηνές χάους σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας-Φορτ Γουέρθ με προορισμό το Νιούαρκ, γιατί επιτέθηκε σε συνεπιβάτες. Το πλήρωμα και άλλοι επιβάτες επενέβησαν προκειμένου να περιορίσουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά ακινητοποιήθηκε και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δέθηκε στο κάθισμά του.

Ποιος είναι ο 67χρονος άνδρας

Λόγω του συμβάντος ο 67χρονος Άρθουρ Λέιν Λάντιν απολύθηκε από την εταιρεία όπου εργαζόταν, την Long Realty.

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«Η Long Realty είναι ενήμερη για αναφορές σχετικά με ποινικές κατηγορίες που ασκήθηκαν κατά πρώην συνεργαζόμενου μεσίτη, οι οποίες προέκυψαν από περιστατικό που εικάζεται ότι συνέβη κατά τη διάρκεια εμπορικής πτήσης», έγραψε η Long Realty σε δήλωσή της στο Facebook την Κυριακή.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh September 4, 2026

«Μόλις πληροφορήθηκε το περιστατικό, η Long Realty τερμάτισε αμέσως τη συνεργασία της με το εν λόγω άτομο. Ο άνθρωπος αυτός δεν συνδέεται πλέον ούτε εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τη Long Realty με οποιαδήποτε ιδιότητα», ανέφερε η εταιρεία.

«Η συμπεριφορά που περιγράφεται στις αναφορές είναι εντελώς ασύμβατη με τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό προς τους άλλους που η Long Realty απαιτεί από όσους συνδέονται με την εταιρεία».

«Απαιτούμε από όσους συνδέονται με την εταιρεία μας να προασπίζουν αυτές τις αξίες και δεν επιδεικνύουμε καμία ανοχή σε συμπεριφορές που απέχουν τόσο ξεκάθαρα από αυτές τις προσδοκίες», συνεχίζει η δήλωση. «Οι σκέψεις μας είναι με τους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος και άλλους που επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό».

Στο προφίλ του στο LinkedIn, ο Λάντιν δήλωνε αντιπρόεδρος στη Long Realty στο Τουσόν. Ωστόσο, η σελίδα του έχει πλέον αφαιρεθεί από τον ιστότοπο της εταιρείας.

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Ο επιβάτης Χουάν Μεχία, πρώην αστυνομικός, που βρισκόταν στην πτήση από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, δήλωσε στο ABC News ότι ο ίδιος και ο φίλος του Ρίτσαρντ Ολένικ ανέλαβαν δράση όταν άκουσαν τον Λούντιν, δύο σειρές πίσω τους, να γίνεται επιθετικός.

«Ο κύριος που καθόταν δύο σειρές πίσω μας άρχισε να γίνεται επιθετικός, κάνοντας υβριστικά σχόλια στο προσωπικό της American Airlines και σε άλλους επιβάτες, ρατσιστικές ύβρεις, χυδαία γλώσσα, πολύ προσβλητική για τις γυναίκες», δήλωσε ο Μεχία.

Ο Ολένικ ανέφερε ότι ο Μεχία «σηκώθηκε αμέσως και πήγε στο κάθισμα ακριβώς δίπλα στον επιβάτη και άρχισε να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει προκειμένου να κρατήσει την κατάσταση υπό έλεγχο».

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Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν το κεφάλι, τα χέρια και τον κορμό του Λούντιν τυλιγμένα πρόχειρα με κολλητική ταινία στο κάθισμα και τους καρπούς του δεμένους μαζί στην προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη λόγω «παραβατικού πελάτη» και ο Λούντιν απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και συνελήφθη κατά την προσγείωση, πριν οι επιβάτες μπορέσουν να συνεχίσουν για τον προορισμό τους, δήλωσε η American Airlines στο The Post.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ο Λούντιν συνελήφθη από τη Maryland Transportation Police. Στον πρώην μεσίτη απαγγέλθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

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