Το μακρινό 1998 η Ελλάδα δεν βρισκόταν καν στην Ευρωζώνη, κυβέρνηση ήταν το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μεσουρανούσε ένας άλλος Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο.

Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Gallup και η εφημερίδα USA Today τηλεφώνησαν σε 1.055 Αμερικανούς και τους ρώτησαν τις προβλέψεις τους για ένα έτος στο μέλλον και συγκεκριμένα για το 2025.

Αυτές οι προβλέψεις πλέον καταγράφονται στα αρχεία δημοσκοπήσεων που διατηρούνται από το Κέντρο Roper στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Τώρα, λοιπόν, που το 2025 φεύγει έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποια πράγματα έπεσαν μέσα οι ερωτηθέντες – και πού απέτυχαν παταγωδώς να προβλέψουν τη σημερινή πραγματικότητα.

Κάποιες από τις «προφητείες» αποδείχτηκαν τρομακτικά εύστοχες. Οι περισσότεροι Αμερικανοί προέβλεψαν ότι μέσα στα επόμενα 27 χρόνια, η χώρα θα είχε εκλέξει έναν μαύρο πρόεδρο, οι γάμοι ομοφυλοφίλων θα ήταν νόμιμοι και συνηθισμένοι και θα είχε εμφανιστεί μια «νέα θανατηφόρα ασθένεια», σύμφωνα με δημοσίευμα του Cnn.com.

Επίσης, οι περισσότεροι Αμερικανοί το 1998 αμφέβαλλαν ορθώς ότι τα διαστημικά ταξίδια θα ήταν κάτι συνηθισμένο για τους απλούς πολίτες ή ότι οι εξωγήινες μορφές ζωής θα είχαν έρθει σε επαφή μαζί μας.

Άλλες προβλέψεις, πάντως, έπεσαν εντελώς έξω. Περίπου τα 2/3 των Αμερικανών πίστευαν ότι η χώρα θα είχε εκλέξει μέχρι τώρα μια γυναίκα πρόεδρο. Περισσότεροι από τους μισούς ανέμεναν θεραπεία για τον καρκίνο και το 61% εκτιμούσε ότι «οι άνθρωποι θα ζουν συνήθως μέχρι τα 100 χρόνια».

(με πληροφορίες από Cnn.com)

