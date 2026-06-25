Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε την Πέμπτη πως το πολεμικό ναυτικό της χώρας του αναχαίτισε ένα τάνκερ στα ανοιχτά της Σικελίας, σε ένα περιστατικό που χαρακτήρισε ως την πιο πρόσφατη ενέργεια της χώρας του κατά του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να μεταφέρει πετρέλαιο και αέριο αποφεύγοντας τις κυρώσεις της Δύσης.

«Αυτή η νέα ενέργεια κατά του σκιώδους στόλου, που διεξήχθη ημέρες μετά από παρόμοια επιχείρηση από τη Βρετανία, δείχνει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων» είπε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο Instagram, προσθέτοντας πως η αναχαίτιση έλαβε χώρα την Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

«Δεν θα επιτρέψουμε στον σκιώδη στόλο να αποφεύγει κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τη ρωσική πολεμική προσπάθεια» σημείωσε, αναρτώντας βίντεο με πεζοναύτες να κατεβαίνουν στο σκάφος από ελικόπτερα.

Η Γαλλία έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον πέντε τάνκερ που έχει πει ότι ανήκαν στον «σκιώδη στόλο».

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026