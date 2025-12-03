Περισσότερο «τουριστικό» ταξίδι παρά ένα που μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη στην Ουκρανία θυμίζει το ταξίδι του Στιβ Γουΐτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Sky News στη ρωσική πρωτεύουσα, Ίβορ Μπένετ- εκτιμώντας πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν πρόκειται να συμφωνήσει με το νέο σχέδιο.

Όπως σημειώνει, οι συνομιλίες άρχισαν στα αλήθεια πάνω από έξι ώρες μετά την άφιξή τους στη Ρωσία, και μέχρι τότε ήταν ήδη ξεκάθαρο πως τα πράγματα δεν θα προχωρούσαν. Σύμφωνα με τον Πούτιν, σημειώνει ο ανταποκριτής, για όλα ευθύνεται η Ευρώπη: Καθώς οι καλεσμένοι του γευμάτιζαν, ο ίδιος κατηγορούσε τους συμμάχους της Ουκρανίας πως εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία με απαιτήσεις που δεν μπορεί να δεχτεί η Ρωσία.

Παρά την εχθρική στάση απέναντι στους Ευρωπαίους, ωστόσο, η Ρωσία έδειχνε τη φιλόξενη πλευρά της στους Αμερικανούς, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Μόσχας να δημιουργήσουν ρήγμα μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία θέλει να επιστρέψουν τα πράγματα στο 28 σημείων σχέδιο που ικανοποιούσε όλες της τις απαιτήσεις, και θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει λόγω της πεποίθησης πως κερδίζει στα πεδία των μαχών. Σημειώνεται πως εν όψει της άφιξης των Αμερικανών, είχε ανακοινωθεί η κατάληψη του Ποκρόβσκ, πόλης στρατηγικής σημασίας στο Ντονέτσκ, σε ένα μήνυμα που είχε στόχο να εδραιωθεί η αντίληψη περί πλεονεκτικής θέσης της Ρωσίας και να ενισχύσει τις απαιτήσεις της.

Ο άλλος λόγος, εκτιμά ο ανταποκριτής, που ο Πούτιν δεν θέλει να συμβιβαστεί, είναι επειδή θεωρεί πως Μόσχα και Ουάσινγκτον επιθυμούν το ίδιο: Στενότερες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που μπορούν να προκύψουν μόνο αφού τελειώσει ο πόλεμος.