Ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος έβαλε φωτιά στην είσοδο του σπιτιού του γείτονά του χρησιμοποιώντας φλόγιστρο, διατάχθηκε να νοσηλευτεί επ’ αόριστον σε ψυχιατρική μονάδα υψηλής ασφαλείας στην Αγγλία.
Ο Λουκ Άλεν προχώρησε στην εμπρηστική επίθεση στην πόλη του Καντέρμπερι, ενώ το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει μακρά σειρά παραβάσεων και καταδικών, με τις αρχές να αναφέρουν συνολικά 16 προηγούμενες καταδίκες.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η αόριστης διάρκειας κράτησή του σε εξειδικευμένο ψυχιατρικό ίδρυμα, αντί της επιβολής ποινής φυλάκισης.