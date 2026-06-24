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Ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος έβαλε φωτιά στην είσοδο του σπιτιού του γείτονά του χρησιμοποιώντας φλόγιστρο, διατάχθηκε να νοσηλευτεί επ’ αόριστον σε ψυχιατρική μονάδα υψηλής ασφαλείας στην Αγγλία.

Ο Λουκ Άλεν προχώρησε στην εμπρηστική επίθεση στην πόλη του Καντέρμπερι, ενώ το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει μακρά σειρά παραβάσεων και καταδικών, με τις αρχές να αναφέρουν συνολικά 16 προηγούμενες καταδίκες.

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η αόριστης διάρκειας κράτησή του σε εξειδικευμένο ψυχιατρικό ίδρυμα, αντί της επιβολής ποινής φυλάκισης.

A man who used a blowtorch to set fire to his neighbor's front door has been given an indefinite hospital order in England.



Luke Allen, 31, carried out the attack in Canterbury after a long history of criminal offenses, with reports stating he had 16 previous convictions.



The… pic.twitter.com/1yC0gEEF40 June 24, 2026