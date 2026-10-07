Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια φοιτήτρια δολοφονήθηκε άγρια ​​στο διαμέρισμά της, εντός της πανεπιστημιούπολης, από τον πατριό της, ο οποίος είχε αναπτύξει μια νοσηρή σεξουαλική εμμονή μαζί της, όπως υποστήριξε η εισαγγελία ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη.

Στις 5 Φεβρουαρίου, η 19χρονη Κάρλα Γκεοργκέσκου βρέθηκε νεκρή, ανήμερα των γενεθλίων της – ημέρα κατά την οποία θα συμπλήρωνε τα 20 της χρόνια. Η φρικτή ανακάλυψη έγινε στο Ρίμπλ Χολ, ένα συγκρότημα φοιτητικών εστιών στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Λάνκανσάιερ στο Πρέστον της Αγγλίας.

Advertisement

Advertisement

Η κοπέλα ήταν φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο δεύτερο έτος και καταγόταν από τη Ρουμανία. Είχε μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία 12 ετών, μαζί με τη μητέρα της, Τζανίνα και τον πατριό της Νέιθαν Όουενς, 34 ετών, ο οποίος κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της.

Στο Δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Όουενς φέρεται να είχε αναπτύξει μια «σεξουαλική εμμονή» με την Κάρλα.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο άνδρας μετέβη οδικώς από το οικογενειακό σπίτι στην πανεπιστημιούπολη, τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου, και της επιτέθηκε στο φοιτητικό της διαμέρισμα.

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει η The Mirror US εκτιμούν ότι το κίνητρο του Owens ήταν η «σεξουαλική ζήλια», αφού πληροφορήθηκε ότι το θύμα σκόπευε να συναντηθεί με έναν άνδρα, με τον οποίο είχε αναπτύξει ερωτικό δεσμό μέσω διαδικτύου.

Η σορός της Κάρλα εντοπίστηκε από το προσωπικό του πανεπιστημίου την επόμενη μέρα: βρέθηκε σε καθιστή στάση, γερμένη πάνω σε μια ντουλάπα, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και μια δερμάτινη ζώνη δεμένη γύρω από τον λαιμό της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατηγορούσα αρχή δήλωσε: «Ο θάνατός της ήταν η κορύφωση, το τελικό στάδιο, εβδομάδων, μηνών και ίσως ετών μιας μονόπλευρης σεξουαλικής εμμονής. Και αποτέλεσε την αφετηρία μιας περίπλοκης έρευνας για ανθρωποκτονία, η οποία οδήγησε στην πόρτα του στο δράστη…Διότι εκείνος ήταν που είχε αναπτύξει σεξουαλική εμμονή με την Κάρλα και εκείνος ήταν που τη σκότωσε».

Advertisement

Κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία, ο Όουενς ισχυρίστηκε ότι είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα της κοπέλας για να παραλάβει την τσάντα της μητέρας της, την οποία εκείνη φέρεται να είχε αφήσει εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ωστόσο, η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα για τη νυχτερινή εκείνη επίσκεψη.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι, κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της άγριας δολοφονίας ο πατριός είχε συγκεντρώσει υλικό που περιλάμβανε εικόνες της 19χρονης, οι οποίες είχαν υποστεί επεξεργασία με σκοπό τη χειραγώγηση ή την απόδοση σεξουαλικού χαρακτήρα. Φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες της θετής του κόρης εν αγνοία της – υλικό που, κατά την αστυνομία, τεκμηριώνει ένα «κλιμακούμενο μοτίβο» στη «σεξουαλική εμμονή» που έτρεφε για εκείνη.

Advertisement

Επίσης, η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι ο Όουενς βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του σε «ενοχλητικά» πλάνα να κάνει σεξ με τις κούκλες και τα παιχνίδια της, συμπεριλαμβανομένης μιας κούκλας την οποία είχε ντύσει με το νυχτικό της.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται επίσης ότι επεξεργάστηκε μια αθώα φωτογραφία της Κάρλα ώστε να της προσδώσει σεξουαλικό χαρακτήρα.

Η κατηγορούσα αρχή δήλωσε επίσης οτι ο Όουενς είχε αναπτύξει μια «εντελώς ανάρμοστη και επικίνδυνα εμμονική σεξουαλική εμμονή» με την Κάρλα κατά την περίοδο που προηγήθηκε της δολοφονίας της.

Advertisement

Ανέφερε ότι ο , εν μέσω της εμμονής του, έμαθε πως η κοοπέλα είχε ξεκινήσει μια διαδικτυακή ερωτική σχέση με έναν νεαρό άνδρα από τη Ρουμανία, τον οποίο δεν είχε συναντήσει ακόμη από κοντά. Επρόκειτο να ταξιδέψει με μια φίλη της για να τον συναντήσει προσωπικά την επομένη της δολοφονίας της.

Η κατηγοροήσα αρχή υποστήριξε ότι η αποτρόπαια πράξη που αποδίδεται στον Όουενς υποκινήθηκε από «σεξουαλική ζήλια» και από το γεγονός ότι «δεν ήθελε να συνάψει εκείνη ερωτική σχέση με κάποιον άλλον».

Αν και η Κάρλα είχε επισκεφθεί σύμβουλο ψυχικής υγείας χρόνια νωρίτερα και είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις, το σώμα των ενόρκων ενημερώθηκε ότι δεν έδειχνε «απολύτως καμία πρόθεση» να βλάψει τον εαυτό της.

Advertisement

Οι φίλοι της και η μητέρα της χαρακτήριζαν τη συμπεριφορά της «φυσιολογική» τις ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Advertisement

Ο Όουενςαρνείται όλες τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας, σκόπιμου στραγγαλισμού και πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.