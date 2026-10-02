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Πολλοί χρήστες εστίασαν στα ιδιαίτερα λεπτά πόδια του μοντέλου, εκφράζοντας την έκπληξή τους για την αλλαγή στη σιλουέτα της.

Ορισμένοι σχολιαστές διατύπωσαν εικασίες για χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων απώλειας βάρους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το θέμα αυτό.

Άλλοι χρήστες απέδωσαν την εικόνα της σε απώλεια μυϊκής μάζας, ενώ υπήρξαν και υποστηρικτικές φωνές που τόνισαν ότι οι αλλαγές στο βάρος δεν υποδηλώνουν απαραίτητα κάποιο πρόβλημα.

Η εμφάνιση αυτή έπεται αντίστοιχων συζητήσεων που είχαν προκύψει για το πρόσωπο και τη σιλουέτα του μοντέλου σε παλαιότερες εκδηλώσεις της.

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Στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Αντριάνα Λίμα, μετά την παρουσία της σε εκδήλωση στο Παρίσι, με αρκετούς χρήστες στα social media να εστιάζουν αυτή τη φορά στην πολύ λεπτή εικόνα των ποδιών της.

Η 45χρονη Βραζιλιάνα βρέθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο πάρτι για την κυκλοφορία του νέου REVOLVE Magazine, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η Λίμα εμφανίστηκε με ένα κοντό μαύρο δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ, το οποίο συνδύασε με ψηλές μαύρες μπότες. Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετά γνωστά ονόματα από τον χώρο της μόδας, μεταξύ άλλων την Κένταλ Τζένερ, την Αμέλια Γκρέι και τη Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι.

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Ωστόσο, πέρα από την εμφάνισή της, την προσοχή πολλών συγκέντρωσε η σιλουέτα της. Φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της στην εκδήλωση διαδόθηκαν στα social media, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν ότι τα πόδια της φαίνονταν ιδιαίτερα λεπτά και να εκφράζουν την έκπληξή τους για την αλλαγή στην εικόνα της.

«Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου». Άλλα σχόλια ανέφεραν: «Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει».

Υπήρξαν, παράλληλα, χρήστες που επιχείρησαν να αποδώσουν την αλλαγή στην εμφάνισή της σε απώλεια βάρους με τη χρήση Ozempic. «Ozempic, αυτό συνέβη», έγραψε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Λίμα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο φάρμακο, επομένως πρόκειται αποκλειστικά για εικασίες που διατυπώθηκαν στα social media.

Αντίστοιχα, άλλοι χρήστες σχολίασαν την πιθανή απώλεια μυϊκής μάζας, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν το μοντέλο, επισημαίνοντας ότι μια αλλαγή στο βάρος ή στην εμφάνιση ενός ανθρώπου δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

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Η αλλαγή στην εμφάνισή της είχε σχολιαστεί και στη Μαδρίτη

Η εμφάνιση στο Παρίσι ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Λίμα στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης, όπου επίσης είχε προκαλέσει σχόλια η εικόνα της. Τότε, αρκετοί θαυμαστές είχαν παρατηρήσει ότι το μοντέλο έμοιαζε να έχει επιστρέψει στην εικόνα με την οποία έγινε γνωστή ως «Άγγελος» της Victoria’s Secret.

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης στις αλλαγές στην εμφάνισή της, με ορισμένα να συνδέουν τις συζητήσεις με τη γυμναστική και την προπόνησή της. Το Vogue Japan, σε δημοσίευμά του στις 30 Σεπτεμβρίου, σημείωσε ότι η Λίμα έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο συζητήσεων για την εμφάνισή της και εξέτασε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν σχετικά με την έντονη προπόνησή της.

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Τα σχόλια για το πρόσωπό της το 2023

Η Λίμα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της τον Νοέμβριο του 2023, όταν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes».

Τότε, αρκετοί χρήστες στα social media είχαν σχολιάσει ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό, ενώ είχαν διατυπωθεί και εικασίες για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

Η ίδια είχε απαντήσει μέσω Instagram, γράφοντας: «Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς, μιας έφηβης, δύο παιδιών στην προεφηβεία, ενός δραστήριου αγοριού ενός έτους που μαθαίνει να περπατά και τριών σκύλων. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

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Η νέα συζήτηση γύρω από την εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή της στην πασαρέλα για το σόου της Victoria’s Secret, με τη Λίμα να συνεχίζει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και shows κατά τη διάρκεια του φετινού fashion month.