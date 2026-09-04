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Ο αδελφός του, Τρίστιαν Τέιτ, κατηγορείται ως συνεργός στις παράνομες αυτές πράξεις, με τις αρχές να επικαλούνται την εκμετάλλευση ανήλικης κοπέλας.

Τα δύο αδέλφια φέρονται να παραπλανούσαν τα θύματά τους με σκοπό τον εξαναγκασμό τους στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού για κέρδος.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση στις ΗΠΑ, αναμένοντας την απόφαση δικαστηρίου σχετικά με το αίτημα έκδοσής τους στη Βρετανία.

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι δύο άνδρες αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις πράξεις για τις οποίες ελέγχονται από τις αρχές.

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Οι ρουμανικές αρχές άσκησαν επίσημη ποινική δίωξη για εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και εκφοβισμό μαρτύρων εις βάρος του Άντριου Τέιτ, ενώ ο αδερφός του Τρίστιαν κατηγορείται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στο Μαϊάμι στα τέλη Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος έκδοσης από τη Βρετανία βρίσκονται στο στόχαστρο των ποινικών αρχών της Ρουμανίας από τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την ειδική εισαγγελική υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος της Ρουμανίας, οι δύο πρώην kickboxer που είναι γνωστοί για τις μισογυνιστικές και σεξιστικές τους απόψεις, παραπλανούσαν τα θύματα, προσποιούμενοι ότι επιθυμούν συναισθηματική σχέση ή γάμο.

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Romanian prosecutors indict Andrew Tate for trafficking minors, money laundering https://t.co/WK2HxtukdM https://t.co/WK2HxtukdM — Reuters (@Reuters) September 4, 2026

Στη συνέχεια, τα εξανάγκαζαν να συμμετέχουν σε πορνογραφικό υλικό. Οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Ο εφιάλτης μίας 15χρονης

Ένα από τα θύματα του Άντριου Τέιτ ήταν μόλις 15 ετών όταν εκείνος την αποπλάνησε στη Βρετανία το 2012. Στη συνέχεια, τη μετέφερε στο Βουκουρέστι, όπου με την εκμεταλεύτηκε σεξουαλικά, εξαναγκάζοντάς την να παράγει πορνογραφικό υλικό για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ασκήθηκε σωματική και ψυχολογική βία στην ανήλικη.

Ο Τρίστιαν Τέιτ κατηγορείται ως συνεργός του αδερφού του, χρησιμοποιώντας επίσης σωματική βία κατά του κοριτσιού.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα δύο αδέρφια κατακράτησαν 1,25 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της κοπέλας —ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών της κερδών. Για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα αυτά, προχώρησαν στην αγορά τεσσάρων πολυτελών αυτοκινήτων.

Αυτή τη στιγμή, οι κατηγορούμενοι είναι κρατούμενοι στις ΗΠΑ, εν αναμονή της απόφασης δικαστή σχετικά με το αίτημα έκδοσής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βαρύνονται με κατηγορίες για βιασμό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η Ρουμανία θα ζητήσει επίσης την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ.

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Η νομοθεσία της Ρουμανίας επιτρέπει τη διεξαγωγή της δίκης ερήμην των κατηγορουμένων, ωστόσο η διαδικασία δεν αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το κατηγορητήριο διαβιβάζεται σε προδικαστικό συμβούλιο, όπου δικαστής θα εξετάσει τη νομιμότητα των φακέλων της δικογραφίας. Παρόλο που ο νόμος ορίζει προθεσμία 60 ημερών για την ολοκλήρωση της έκθεσης, οι διαδικασίες αυτές στην πράξη διαρκούν σημαντικά περισσότερο.

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά μισογύνης, είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι επέλεξε να μετακομίσει στη Ρουμανία επειδή θεωρούσε το νομικό σύστημα πιο «ελαστικό».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ισχυρισμοί για απόπειρες επηρεασμού θυμάτων και μαρτύρων με χρήματα, κινητά τηλέφωνα και κάλυψη νομικών εξόδων. Οι ρουμανικές αρχές ζητούν επίσης, την κατάσχεση τεσσάρων πολυτελών αυτοκινήτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 825.000 ευρώ, καθώς και ποσού αντίστοιχου με τα περίπου 1,25 εκατ. δολάρια που φέρεται να προήλθαν από την εκμετάλλευση της ανήλικης.

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Οι νέες κατηγορίες προστίθενται στις υπάρχουσες δικαστικές υποθέσεις των δύο αδελφών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ξεχωριστές διαδικασίες και σε άλλες χώρες. Στα τέλη Ιουλίου συνελήφθησαν στο Μαϊάμι, μετά από βρετανικό αίτημα έκδοσης.