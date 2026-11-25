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Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί βάζουν οριστικό τέλος στις δικαστικές τους διαμάχες μετά από χρόνια σκληρών αντιπαραθέσεων. Με την αόφασή τους αυτή διευθέτησαν μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με την πώληση του γαλλικού οινοποιείου τους Château Miraval, στην Προβηγκία της νότιας Γαλλίας αλλά και της δικαστικής έντασης μεταξύ τους μετά τις κατηγορίες για κακοποίηση της ίδιας και των παιδιών τους.

Την Τετάρτη, και οι δύο πλευρές προχώρησαν σε απόσυρση των αξιώσεών τους η μία εναντίον της άλλης. Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί.

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«Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προς το βέλτιστο συμφέρον της οικογένειάς μας, και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι εκπρόσωποι της Τζολί και του Πιτ. «Τυχόν σχόλια που εμφανίζονται σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και αποδίδονται σε “πηγές”, στην πραγματικότητα δεν προέρχονται ούτε από εμάς τους ίδιους, ούτε από κάποιον άνθρωπο του στενού μας κύκλου».