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Το ακίνητο, που σχεδιάστηκε το 1913 από τον B.

Cooper Corbett, ανήκε παλαιότερα στον σκηνοθέτη Σέσιλ Μπ.

Η ηθοποιός αγόρασε τη συγκεκριμένη κατοικία το 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια, αμέσως μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.

Η ίδια είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να μετακομίσει στο εξωτερικό για να εξασφαλίσει περισσότερη ιδιωτικότητα και ηρεμία για την οικογένειά της.

Προς το παρόν, η ηθοποιός δεν έχει ανακοινώσει κάποιο νέο τόπο μόνιμης κατοικίας μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου.

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Η εντυπωσιακή έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες βρήκε αγοραστή, καθώς πουλήθηκε έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή χαμηλότερη από τα 5,1 εκατ. δολάρια που είχε ζητηθεί στην αρχή. Την ολοκλήρωση της πώλησης επιβεβαίωσε πηγή στο «People», ενώ την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ.

Η εξαώροφη έπαυλη, με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ανήκε κάποτε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Μπ. ΝτεΜιλ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται τα επίσημα αρχεία ιδιοκτησίας, η Τζολί μετακόμισε εκεί τη χρονιά που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον, Μπραντ Πιτ.

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Angelina Jolie Sells Historic L.A. Home for $24.75 Million, 5 Months After Listing for $30 Million https://t.co/jxKt6OeJM0 — People (@people) September 24, 2026

Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, ύστερα από δύο χρόνια γάμου και περίπου έντεκα χρόνια κοινής ζωής. Οι δυο τους έχουν έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν πως μόλις τα δίδυμά της ενηλικιώνονταν —γεγονός που συνέβη τον Ιούλιο— θα μπορούσε να αφήσει το Λος Άντζελες και να μετακομίσει στο εξωτερικό.

«Όταν έχεις μεγάλη οικογένεια, θέλεις να εξασφαλίσεις για εκείνη ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια», είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024. «Έχω ένα σπίτι αυτή τη στιγμή για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτός ο τόπος μπορεί να γίνει…Αυτή η ανθρωπιά που συνάντησα σε διάφορα μέρη του κόσμου δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ».

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφέρει ότι παρέμενε στην πόλη επειδή ήταν υποχρεωμένη λόγω του διαζυγίου. Η ίδια δεν έχει ανακοινώσει με την πώληση κάποιον νέο τόπο μόνιμης κατοικίας.

Angelina Jolie the empty nester sells LA home for $25million as plans for her 'new life' are revealed… after kids drop ex Brad Pitt's last name https://t.co/ZF1GRrBDoJ Advertisement September 25, 2026

Το συγκρότημα περιλαμβάνει την κεντρική έπαυλη σε ύφος Beaux-Arts, ξενώνα περίπου 93 τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χώρο γυμναστικής και περίπτερο για τσάι. Υπάρχουν επίσης ξεχωριστό γκαράζ με χώρο φύλαξης, δωμάτια προσωπικού και κάβα στο υπόγειο. Η κατοικία σχεδιάστηκε το 1913 από τον αρχιτέκτονα B. Cooper Corbett. Ο ΝτεΜιλ την απέκτησε το 1916 και η οικογένειά του τη διατήρησε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η 51χρονη ηθοποιός είχε διαθέσει το ακίνητο στην αγορά τον Μάιο, ζητώντας 29,85 εκατ. δολάρια. Το είχε αγοράσει τον Ιούνιο του 2017 για 24,5 εκατ. δολάρια, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Το τελικό τίμημα είναι μόλις 250.000 δολάρια υψηλότερο από το ποσό της αγοράς, χωρίς σε αυτή τη σύγκριση να υπολογίζονται έξοδα συναλλαγών ή δαπάνες για το ακίνητο.

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