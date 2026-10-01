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Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν έντονα τον ιδιαίτερο και καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα της ηθοποιού που δυσκολεύει την ανάγνωση.

Η ανάρτηση της φωτογραφίας συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας διχασμένες απόψεις σχετικά με την ευκρίνεια του κειμένου.

Παρά τις δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, το περιεχόμενο του σημειώματος αποτελεί ένα απλό ευχαριστήριο μήνυμα για τη διαμονή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Η Αντζελίνα Τζολί συνηθίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα τόσο μέσα από την κινηματογραφική της πορεία όσο και λόγω της έντονης ανθρωπιστικής της δράσης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η ηθοποιός έγινε αντικείμενο συζήτησης για κάτι πολύ πιο καθημερινό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γράφει.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που είχε αφήσει η ίδια σε ξενοδοχειακό θέρετρο στην Ελλάδα επανήλθε στο προσκήνιο μέσω των social media, προκαλώντας ένα μάλλον ασυνήθιστο debate. Το ερώτημα που απασχολεί τους χρήστες είναι αν τελικά μπορούν να διαβάσουν εύκολα όσα έχει γράψει.

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Η Τζολί είχε συντάξει το ευχαριστήριο μήνυμα για το προσωπικό του Aldemar Olympian Village, στη Σκαφιδιά της Ολυμπίας, όπου είχε φιλοξενηθεί την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας «Maria». Πρόκειται για τη βιογραφική παραγωγή που είναι αφιερωμένη στη ζωή της σπουδαίας σοπράνο Μαρίας Κάλλας.

Το θέρετρο είχε μοιραστεί για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σημείωμα το 2023. Χρόνια αργότερα, η εικόνα του άρχισε να κυκλοφορεί ξανά στο Χ, με το ιδιαίτερο στιλ γραφής της ηθοποιού να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχολίων.

Ο γραφικός χαρακτήρας της Τζολί παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Τα γράμματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και φαίνεται να έχουν γραφτεί με γρήγορες, καλλιγραφικές κινήσεις. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, οι λέξεις μοιάζουν να ενώνονται, κάνοντας την ανάγνωση δύσκολη για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο στιλ.

Το αποτέλεσμα ήταν η φωτογραφία να προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενο του μηνύματος.

Σύμφωνα με το BuzzFeed, μία από τις αναρτήσεις που αναδημοσίευσαν το χειρόγραφο ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές στο Χ, καθώς η συζήτηση για το αν ο γραφικός χαρακτήρας είναι ευανάγνωστος ή όχι πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Οι απόψεις, πάντως, διχάστηκαν. Κάποιοι δήλωσαν ότι χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να ξεχωρίσουν τις λέξεις, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι το περιεχόμενο γίνεται εύκολα αντιληπτό, ιδιαίτερα από όσους έχουν εξοικείωση με την καλλιγραφική γραφή.

Παρά τον δύσκολο για αρκετούς γραφικό χαρακτήρα, το περιεχόμενο του μηνύματος είναι ένα απλό ευχαριστήριο προς το προσωπικό του ξενοδοχείου.

«Σας ευχαριστούμε για μία ξεκούραστη διαμονή στο όμορφο θέρετρό σας. Το καστ της ταινίας ”Maria” πέρασε υπέροχα εδώ. Με αγάπη, Αντζελίνα».

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