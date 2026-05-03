Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση 14 σημείων, που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η αντιπρόταση του Ιράν είναι απαράδεκτη και για το λόγο αυτό την απορρίπτει.

«Δεν την θεωρώ αποδεκτή. Την έχω μελετήσει, τα έχω εξετάσει όλα – δεν είναι αποδεκτή», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων KAN.

President Trump tells me in a brief phone conversation:

The new Iranian proposal is not acceptable. “It’s not acceptable to me. I’ve studied it, I’ve studied everything – it’s not acceptable.” — Nathan Guttman (@nathanguttman) May 3, 2026

Νωρίτερα την Παρασκευή (1/5) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δείξει τις προθέσεις του, ότι δεν θα κάνει εύκολα αποδεκτές τις προτάσεις της Τεχεράνης.

«Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν», είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση των Φρουρών της Επανάστασης.

Από την άλλη μεριά, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών και μεταδίδουν ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις».

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν κατηγορηματικά το Σάββατο (02/05) ότι «η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ», με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά πως «εξετάζει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας», εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για το αν τελικά θα την αποδεχτεί.

Η πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, το ιρανικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές φάσεις και στοχεύει στην εκτόνωση της έντασης και την αποφυγή νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Βασικός πυλώνας της πρότασης είναι η δέσμευση μη επιθετικότητας, η οποία θα επεκτείνεται και στο Ισραήλ, ώστε να αποτραπεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των θαλάσσιων διαύλων στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων και τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση την αρχή της «μη αποθήκευσης».

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση αποχής από επιθετικές ενέργειες: οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα αποφεύγουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και των συμμάχων του, ενώ η Τεχεράνη θα δεσμεύεται να μην προβαίνει σε επιθετικές κινήσεις.

Στην τρίτη και τελική φάση, το Ιράν εισηγείται την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας που θα καλύπτει το σύνολο της Μέσης Ανατολής.

Το πρακτορείο δεν έκανε αναφορά στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν για επιδίωξη απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου — κατηγορία που η ιρανική πλευρά απορρίπτει.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης κάνει λόγο για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών, αλλά και για «αλλαγή τόνου» από πλευράς Κίνας, Ρωσίας και Ευρώπης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

