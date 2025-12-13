Gofundme - Αριστερά τα δύο μικρά παιδιά και δεξιά η 39χρονη μητέρα που δολοφονήθηκαν από έφηβο στις ΗΠΑ

Ένας έφηβος από το Τέξας κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα της πρώην φίλης του και τα δύο μικρότερα αδέλφια της, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον από τα διεθνή μίντια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, το βράδυ της Τρίτης (9/12), εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ μαζί με την 13χρονη κόρη της και τον 9χρονο γιο της.

Texas teen, 15, kills ex-girlfriend's mom, siblings in 'cowardly act of violence': police

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, μετά από αρκετές αναφορές για πυροβολισμούς στο πολυτελές συγκρότημα που έμενε η οικογένεια. Ο φερόμενος ανήλικος δράστης, είχε σχέση με την 15χρονη κόρη της Ροντρίγκεζ και σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αρχικά σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο της, πριν αλλάξει γνώμη και κατευθυνθεί στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκε ο τραυματισμός της 15χρονης, με την αστυνομία να μην έχει διευκρινίσει ακόμη εάν το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν εντός του σπιτιού κατά την στιγμή των πυροβολισμών. Αμέσως μετά την επίθεση, ο 15χρονος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε βάρος του ανήλικου μακελάρη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κακούργημα που επισύρει την ανώτατη ποινή και κρατείται στο Κέντρο Ανηλίκων της κομητείας Έκτορ. Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το κίνητρο πίσω από τις δολοφονίες.

Συντετριμμένος ο τραγικός πατέρας

Ο πατέρας των δύο μικρών παιδιών εμφανίστηκε συντετριμμένος μετά από αυτήν την απίστευτη τραγωδία, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε ποτέ στην ζωή του να του συμβεί κάτι τέτοιο.

«Σήμερα, ένα νεαρό αγόρι αφαίρεσε τη ζωή του 9χρονου γιου μου, της 13χρονης κόρης μου και της μητέρας τους, που ήταν η πρώην σύζυγός μου», έγραψε ο Ρόι Κέισι Μαρτίνες στο GoFundMe. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν μπορεί πραγματικά να προετοιμαστεί, γιατί δεν περιμένουμε μια τέτοια τραγωδία να συμβεί σε κανέναν από εμάς. Δεν είμαι άνθρωπος που ζητά ποτέ βοήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη επιλογή.

Η καρδιά μου είναι εντελώς ραγισμένη και συνεχίζω να βρίσκω μικρά κομμάτια, διερωτώμενος ποιο κομμάτι πηγαίνει πού. Δεν θα είναι ποτέ ξανά ολόκληρη, αλλά όσο συνεχίζω να μαζεύω αυτά τα μικρά κομμάτια, ίσως μια μέρα να σχηματίσουν ξανά κάποιο είδος σχήματος», ανέφερε ο Μαρτίνες.

Πηγή: New York Post

