Ένα απίστευτο τροχαίο κατέγραψε κάμερα σε δρόμο της Ρουμανίας όταν 55χρονος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει το έλεγχο του αυτοκινήτου του ενώ έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και να περάσει πάνω από άλλα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα προτού καταλήξει στο έδαφος αρκετά μέτρα μακριά.

🔴 INFO – #Roumanie : Scène spectaculaire façon « Fast & Furious » : un automobiliste de 55 ans au volant d'une Mercedes a décollé à pleine vitesse avant de perdre le contrôle à cause d'un malaise. Miraculeusement indemne, il a même refusé d'être hospitalisé. pic.twitter.com/LZ9G1fY4YU

December 5, 2025

Σαν από «θαύμα», ο οδηγός όχι μόνο επέζησε αλλά τραυματίστηκε πολύ ελαφρά ενώ μάλιστα αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο για τυχόν περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδιαθεσία που ένιωσε και προκάλεσε το απίστευτο περιστατικό οφειλόταν σε κάποιου είδους διαβητικό σοκ.